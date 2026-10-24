Ancora una volta il venerdì sera di Rai Uno e Canale 5 si è giocato sulla sfida tra Antonella Clerici e Ilary Blasi, e il confronto tra The Voice Senior e il Grande Fratello Vip ha premiato la rete ammiraglia della Rai, che continua a raccogliere ascolti molto sopra la media della prima serata.

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Gli ascolti della prima serata

La puntata del 23 ottobre di The Voice Senior ha tenuto davanti al video 3.464.000 telespettatori, pari al 24,5% di share. Il Grande Fratello Vip si è fermato a 1.809.000 spettatori e al 15,7%, un risultato che conferma un pubblico fedele ma lontano dai numeri dello show di Rai Uno.

Su Rete 4 Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha interessato 974.000 telespettatori, con il 7,8% di share, mentre su Italia 1 il film Senza rimorso ha raccolto 813.000 spettatori e il 4,9%. Rai 2 ha mandato in onda la quinta e la sesta puntata della serie Estranei, seguite da 757.000 telespettatori, il 4,6% di share.

Buoni riscontri sono arrivati anche dalle fasce che precedono la prima serata: nell’access prime time Affari Tuoi ha avuto la meglio sulla Ruota della Fortuna, così come nel preserale L’Eredità ha superato Caduta Libera.

Il Grande Fratello Vip resta fedele al suo pubblico

L’edizione in corso del reality di Canale 5, complice il debutto spostato al giovedì, non è partita nel modo migliore, ma ha saputo tenere botta senza crolli. Nelle dodici puntate andate in onda dal 17 settembre a oggi il numero di spettatori è oscillato tra 1,5 e 1,9 milioni, senza mai arrivare alla soglia dei 2 milioni: la media si attesta su quasi 1,8 milioni, con il 16,3% di share, valori in linea con quelli della stagione precedente.

La puntata del 23 ottobre è stata aperta da Ilary Blasi con il racconto di quanto accaduto nelle ore precedenti: Giulia Provvedi e Danto hanno passato l’ultimo periodo in una voliera allestita nel giardino della casa, e proprio questa permanenza ha garantito loro l’immunità dalle nomination. La serata ha poi messo in fila il duro scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia e l’eliminazione di Giacomo Gallani.

Il calo è un fenomeno che riguarda il programma da anni. Basti pensare alla seconda edizione, il 27 novembre 2017, quando la semifinale toccò 5.375.000 spettatori con il 28,70% di share, o alla settima edizione, il 27 ottobre 2022, scesa a 2.602.000 spettatori con il 20,57%. Da allora anche lo share ha perso terreno, scivolando sotto il 20%: la nona edizione, il 24 aprile 2026, si è chiusa con 1.888.000 spettatori e il 17% di share.

The Voice Senior vola sopra i tre milioni

Il programma di Antonella Clerici viaggia intanto su numeri rari per la prima serata di questi tempi: la media stagionale è di circa 3,3 milioni di telespettatori, con uno share intorno al 24%, superiore a quello della scorsa edizione.

Il percorso è iniziato il 9 ottobre con 3.386.000 spettatori e il 24,3% di share, è proseguito il 16 ottobre con 3.292.000 spettatori e il 24,1%, fino alla puntata del 23 ottobre, la più vista delle tre con 3.464.000 spettatori e il 24,5%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI