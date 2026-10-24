Il rapporto tra Anna Safroncik e Leonardo Lini torna sul filo del rasoio a Ballando con le Stelle. Dopo la coreografia di sabato sera, l’attrice ha dato della “testa di legno” al suo maestro e le reazioni a caldo sono state trasmesse nella nuova puntata di Ballando Segreto su RaiPlay.

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Lo sfogo nella sala delle stelle

Nella puntata dello spin-off caricata il 23 ottobre le telecamere seguono i due subito dopo l’esibizione. Anna si lascia andare con Eugenio Finardi, tra le pareti della sala delle stelle, e racconta una settimana complicata in cui si stava godendo il ballo e, a suo dire, è stata massacrata ogni giorno.

“Che figuraccia che ho fatto, io sono un cyber e riesco sempre in tutto. Qua nessuno lo sa, ma era tutta la settimana che mi godevo il ballo e lui mi ha massacrato tutti i giorni”.

“Appena mi vedeva col sorriso è una persona che deve per forza abbassare gli animi: devi lavorare, sudare, stare male e soffrire perché se sei felice non va bene. Ecco, ora ha ottenuto il risultato. Ma magari ce l’avessi io un maestro così, ho un maestro che è una testa di legno, è una testa di legno!”

L’attrice, classe 1981 e 45 anni, aveva già ammesso nei giorni scorsi di aver sbagliato, confessando anche una certa stranezza nel ritrovarsi allieva di un ragazzo molto più giovane di lei: Leonardo è del 1998 e di anni ne ha 28. Il chiarimento era arrivato in un incontro mediato da Milly Carlucci, e davanti alle telecamere di Ballando Segreto Anna si era scusata, spiegando di essersi sentita come se avesse tradito il suo maestro per essersela presa con lui dopo un ballo sbagliato.

La replica tra palco e social

Le scene alternate mostrano lei che si sfoga con Finardi e lui che, dall’altra parte, prova a sviare il discorso con Aurora Ramazzotti, in gara con Nikita Perotti. Il ballerino non alza la voce e prende la cosa in maniera sportiva, ricordando che i giudici hanno detto la verità e che con le prove della sera prima il voto sarebbe stato ben diverso.

“Se non mi considera più per il resto della serata? Eh, che ne so, che ci posso fare. Io la prendo in maniera sportiva perché i giudici hanno detto la verità, se vedevano le prove di ieri sera ci davano un 9, ma oggi è andata così”.

La risposta di Leonardo arriva poi sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto realizzata con l’intelligenza artificiale che lo ritrae in versione “tronco umano”, ovvero con la testa di legno. “La mia dolcissima partner che mi dà della testa di legno”, ha scritto, aggiungendo in una storia successiva “Io con la testa di legno”. Sempre sui social ha condiviso anche la clip dello sfogo della sua partner con Finardi.

Il nuovo botta e risposta tra i due arriva alla vigilia della quarta puntata del programma, in onda sabato 24 ottobre in prima serata su Rai 1.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI