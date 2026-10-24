I Cavalieri dello Zodiaco compie 40 anni dal debutto dell’anime in Giappone, e Sky e NOW festeggiano con un boxset da 171 episodi disponibile da sabato 24 ottobre, una maratona di una settimana su Sky Collection e un appuntamento a Lucca Comics & Games.

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Il boxset da 171 episodi

La raccolta riunisce per la prima volta in un’unica proposta l’intero arco narrativo della saga, con tre blocchi al suo interno: la serie classica I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya, i Capitoli di Ade e il prequel Saint Seiya: The Lost Canvas. I primi 114 episodi seguono i Cavalieri chiamati a proteggere la Terra e a contendersi la Sacra Armatura d’Oro di Sagitter nella Guerra Galattica, che prende il via a Nuova Luxor, tra mitologia, scontri e destino.

Ai Capitoli di Ade appartengono invece 31 episodi, dedicati allo scontro conclusivo con il re degli inferi, che muove le proprie armate e apre una nuova Guerra Sacra 243 anni dopo la precedente. Chiudono la raccolta i 26 episodi di The Lost Canvas, ambientati nel XVIII secolo, 243 anni prima delle vicende classiche, con i giovani Tenma, Sasha e il fratello maggiore Alone impegnati nella formazione al Santuario, dove scoprono il proprio destino mitologico e finiscono al centro della lotta tra bene e male. La serie classica e i Capitoli di Ade sono produzioni Toei Animation, il prequel arriva invece da TMS Entertainment.

Per molti appassionati italiani il boxset è anche l’occasione di incontrare capitoli meno noti dell’universo di Saint Seiya, un fenomeno che ha segnato l’immaginario di milioni di persone cresciute tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, davanti alla tv nei pomeriggi.

La maratona su Sky Collection

Il cofanetto arriva su Sky e in streaming su NOW sabato 24 ottobre, e nella stessa giornata parte anche una maratona speciale su Sky Collection, in onda fino al 31 ottobre: una settimana per seguire da capo le imprese degli eroi e riscoprire gli scontri entrati nella memoria collettiva dei fan, accompagnando l’anniversario anche sul piccolo schermo.

Jake La Furia e Maurizio Merluzzo a Lucca Comics & Games

Le celebrazioni proseguono a Lucca Comics & Games, nel programma dell’Area Movie in scena dal 28 ottobre al 1 novembre. Domenica 1 novembre, alle 13.30 al Cinema Astra, Jake La Furia e Maurizio Merluzzo dialogano con Giorgia Vecchini: entrambi grandi fan dell’anime, racconteranno il loro legame con la serie e condivideranno ricordi legati a un’avventura che ha attraversato più generazioni. A seguire, la proiezione dei primi due episodi riporta sul grande schermo il debutto di una delle saghe animate più amate.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI