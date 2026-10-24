Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 24 al 30 ottobre, dal lunedì al sabato alle 13.50, torna un volto legato al passato di Electra. È Remy, e il suo arrivo negli uffici della Forrester Creations mette in allarme Will.

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Remy si presenta in ufficio

Mentre Will ed Electra lavorano fianco a fianco, nel loro ufficio entra Remy, un vecchio amico di lei che si è fermato in città per costruirsi una nuova vita. La ragazza prova gioia nel rivederlo, ma teme che la visita riporti alla luce aspetti del suo passato rimasti avvolti nel mistero. Lui, dal canto suo, non sembra darsene pensiero: arriva con una pizza e si trattiene a scambiare due chiacchiere. Electra però tiene a precisare che l’opportunità che ha davanti nel mondo della moda conta e che, dopo le esperienze vissute, non intende mettere a rischio il futuro che sta costruendo.

A un certo punto è Will a invitarlo ad andarsene: ha colto qualcosa di strano nello sguardo dell’ospite e non si fida di lui, quindi meglio che se ne vada e lasci Electra concentrata sul lavoro. Remy esce visibilmente alterato.

I sospetti di Will e la foto al computer

Dell’incontro restano al giovane Spencer molti dubbi sulle intenzioni di quell’amico ritrovato, al punto che arriva a sospettare che sia proprio Electra il vero motivo del ritorno di Remy a Los Angeles. Poco dopo questi dubbi trovano un appiglio: rimasto solo, l’uomo si mette al computer e apre una foto dell’amica con un programma di fotoritocco, come se stesse per ritoccarla. Il timore è che voglia rispolverare qualche capitolo oscuro del passato di Electra e rimetterla nei guai.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI