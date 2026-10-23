La devozione non le ha mai messe al riparo dal peccato, anzi. Dall’11 novembre arriva in esclusiva su Netflix “The Body”, la nuova serie in otto episodi ideata, scritta e diretta da Quinn Shephard, già candidata agli Emmy per il mystery drama Under the Bridge.

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Il rito di Halloween e la notte che cambia tutto

Tutto prende il via la notte di Halloween, durante il rito con cui una squadra di ballo femminile di un rigido istituto cattolico accoglie le nuove arrivate. Quello che doveva restare un passaggio obbligato per entrare nel gruppo, le Lions, studentesse cattoliche poco disciplinate, degenera fino a finire nel peggiore dei modi: a condurre il rituale, a base di droghe, sono le capitane Anya (Kristina Bogic) ed Elise (Sara Boustany), e a restarne travolta è l’ultima arrivata, Grace (Sofia Wylie).

Il trailer lascia intravedere qualche dettaglio in più: la squadra sta scegliendo tre nuove ragazze e Lisbeth riceve l’invito per una festa in costume in cui l’iniziazione sfugge di mano. Dopo quella notte le giovani provano a coprire l’accaduto, mettendosi d’accordo per non parlare né della festa né delle sostanze circolate.

Intanto il gruppo comincia a essere perseguitato da visioni che sembrano predire il futuro, mentre sulla cittadina si abbatte un’ondata di isteria collettiva e paranoia. Il quesito che tormenta tutti riguarda ciò che è accaduto davvero a Grace.

Chi vedremo sullo schermo

A guidare il gruppo delle protagoniste ci sono Kristina Bogic (Anya Butler), Sara Boustany (Elise Zakaria), Geena Meszaros (Lisbeth Anderson) e Shirley Chen (Maddie Delaney), mentre Sofia Wylie veste i panni della scomparsa Grace Franklin. Attorno a loro si muovono Gabby Windey, nel ruolo della coach Miller e nota al pubblico come vincitrice di The Traitors, Nnamdi Asomugha (Padre Franklin), Louisa Krause (Catherine Anderson), Jackson Kelly (Leo Anderson), Ashley Madekwe (Theresa Franklin) e Marcel Ruiz (Tyler Santos). Completano il cast Orlando Norman, Emily Roman, Kyra e Phallon Pierce, Bella Neuspiel e Sarah Abbot.

Un omaggio ai teen movie con una spruzzata di horror cattolico

Shephard è anche showrunner della serie e firma la regia del primo episodio. Alla produzione esecutiva compaiono Riley Keough per Felix Culpa, insieme a Gina Gammell e Sacha Ben Harroche, e per North Road Peter Chernin, Amy Israel, Josh Stern e Blair Breard. Le riprese si sono svolte a Toronto.

Sul piano del tono, la creatrice definisce il progetto gritty camp: un dramma psicologico adolescenziale senza peli sulla lingua, con un pizzico di horror cattolico, pensato come omaggio ai film per adolescenti degli anni Novanta e dell’era Y2K, da Carrie a Jennifer’s Body, dove il racconto di formazione si intreccia agli scarti più tesi del thriller psicologico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI