Tre nuovi ingressi nel cast di Stillwater, la serie horror thriller che Prime Video sta preparando: Tom Hollander, Aja Naomi King e Beau Young diventano regular del progetto, con le riprese già in corso.

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Il giudice, la sceriffa e il ragazzo che non invecchia

Hollander veste i panni del giudice Jack Taylor, uomo autorevole che pesa ogni singola parola. Nel suo personaggio convivono il calore di un predicatore di campagna e la freddezza di chi guida una setta. È lui il vero capo di Stillwater, la cittadina al centro della storia, e ha disegnato il sistema rigido con cui la sua natura misteriosa resta al riparo dagli occhi di chi sta fuori. Le sue conoscenze arrivano ovunque, e non esiterà a usare tutto il potere che ha pur di non perdere la presa sul paese.

King interpreta la sceriffa Tanya Green, il braccio implacabile della città: compatta, imprevedibile, tagliente come una lama. È l’unica a non essere del posto: è stata invitata nella comunità da poco tempo e nominata proprio da Taylor, con cui ha un legame che resta avvolto nel mistero.

Young è Galen Keegan, aspetto da ragazzo del coro ma energia selvaggia. Aveva dieci anni quando è arrivato l’E-Day, l’evento che ha bloccato il suo invecchiamento fisico senza fermare lo sviluppo della mente. Quell’esperienza ha segnato nel peggio i bambini di Stillwater, e Galen ne è la prova: sembra innocente, ma dentro ha la mente di un mostro pericoloso.

Una cittadina dove il tempo non passa

Al centro della storia c’è Daniel West, ex detenuto interpretato da Ben Hardy, che riceve una lettera misteriosa con la promessa di risposte sul suo passato e di una cospicua eredità. Quando si reca a Stillwater scopre una comunità in cui il tempo non scorre per nessuno, la morte non esiste e non c’è modo di uscirne. La serie adatta la graphic novel di Skybound firmata da Chip Zdarsky e Ramón K. Pérez.

Accanto a lui recitano altri volti già annunciati. Lauren Cohan è Catherine “Cat” Keegan, ex reginetta del ballo di fine anno il cui fascino di provincia si è indurito con i decenni, tra rancori e rimpianti. Mark O’Brien è Ted, suo marito e vice sceriffo, mentre Mia Tomlinson è Laura Quinn, la sorella minore di Cat.

Gli episodi previsti sono otto, con Greg Berlanti e Carly Wray produttori esecutivi e coautori del pilota. Completano la squadra Sarah Schechter, Leigh London Redman e Robbie Rogers per Berlanti Productions, nell’ambito dell’accordo con WBTV, oltre a Robert Kirkman, David Alpert, Rick Jacobs, Glenn Geller e Zdarsky per Skybound Entertainment, e Jonathan Gabay. La produzione è affidata a Warner Bros. Television e Amazon MGM Studios.

Chi sono i tre attori

Hollander arriva da una serie di impegni tra cinema e televisione: The Uprising di Paul Greengrass, Monster: The Ed Gein Story di Ryan Murphy e The Iris Affair di Neil Cross, oltre alla miniserie Feud: Capote vs. the Swans. Per lui sono arrivate candidature agli Emmy, ai Tony e più volte ai BAFTA; il prossimo appuntamento è su HBO con la seconda stagione di Dune: Prophecy.

King ha collezionato nomination a Emmy, Critics Choice e NAACP Image Award per Lessons in Chemistry, dove recitava accanto a Brie Larson, ed è nota anche per How to Get Away with Murder e Grosse Pointe Garden Society. In questo momento sta girando una spy comedy per Netflix con Kevin Hart e Henry Cavill.

Young ha 11 anni e il suo esordio televisivo è arrivato con il film Lifetime The Babysitter’s Double Life.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI