Il nuovo crime targato MGM+ prende forma. Lucy Fry e Amanda Brugel entrano nel cast di Rules of Prey come series regular al fianco di Jensen Ackles, protagonista della serie tratta dai romanzi di John Sandford.

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Marcy e Rose Marie, due professioniste del Minnesota

Fry interpreterà Marcy, agente speciale del BCA, il Bureau of Criminal Apprehension del Minnesota. Curiosa e instancabile, ha un obiettivo chiaro: far luce sul mistero che avvolge Lucas Davenport, convinta che l’uomo nasconda dei segreti. Anche lei, a dire il vero, ne ha qualcuno da custodire.

Brugel vestirà invece i panni di Rose Marie, sovrintendente dello stesso ufficio investigativo. Osservatrice e calcolatrice, negli anni ha visto praticamente tutto: ha saputo navigare la scena politica di Minneapolis, da sempre terreno maschile, e conosce i punti deboli di chiunque.

Per entrambe si tratta di un ritorno a ruoli di peso in produzioni molto seguite. Fry si è fatta notare come Stella in Godfather of Harlem di Chris Brancato, accanto a Forest Whitaker, mentre il suo trampolino è stato il film Netflix Bright di David Ayer, dove ha recitato con Will Smith e Joel Edgerton. Brugel è conosciuta soprattutto per Rita in The Handmaid’s Tale e nella serie sequel The Testaments, e di recente è stata nel secondo ciclo di Dark Matter su Apple TV+.

Un poliziotto brillante contro un assassino metodico

La storia parte dal primo romanzo che Sandford ha dedicato a Lucas Davenport, uscito nel 1989 e capostipite di una raccolta di 35 bestseller del New York Times. Davenport è un ex detective della polizia di Minneapolis, un investigatore fuori dagli schemi e dalla mente acuta, richiamato fuori dal suo ritiro per occuparsi di una catena di omicidi studiata apposta per mandargli un messaggio. Quando un serial killer particolarmente abile comincia a uccidere in città, tra i due si accende un duello psicologico serrato: da una parte c’è chi decifra un codice morale distorto e una vendetta personale, dall’altra un predatore che applica una propria idea di giustizia e considera quella sfida la partita definitiva. MGM+ descrive il protagonista come un giusto angelo vendicatore, il cui approccio poco ortodosso e il rifiuto di lasciare che la legge sia d’intralcio alla giustizia lo hanno allontanato dal corpo di polizia.

A firmare l’adattamento è Bruce Terris, ideatore, showrunner e produttore esecutivo degli otto episodi, realizzati da MGM Television e Take 5 Productions. Alla produzione esecutiva ci sono anche Charles Gogolak e Matt Leipzig per Modern Literary Arts, Howard Braunstein, Michael Jaffe, John Requa, Glenn Ficarra e John Weber, mentre Sandford ricopre il ruolo di co-produttore. Ackles, oltre a interpretare Davenport, è produttore esecutivo. Daniel Sackheim dirige il pilota e il secondo episodio e figura tra i produttori esecutivi: nel suo curriculum ci sono episodi di Game of Thrones, Jack Ryan, True Detective, Ozark e Better Call Saul. Le riprese sono cominciate a settembre a Toronto.

Il debutto in Italia su MGM+

La serie arriverà sulla piattaforma MGM+ negli Stati Uniti e in altri dieci mercati: Regno Unito, Irlanda, Germania, Spagna, Italia, Belgio, Brasile, Messico, Argentina e Cile. Anche voi che leggete dall’Italia potrete quindi seguirla sullo stesso servizio. Non è ancora stata comunicata una data ufficiale di uscita e qualche indiscrezione non confermata rimanda il debutto al 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI