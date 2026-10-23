Nuove avventure per il supercane più celebre dei fumetti DC. Krypto salva la situazione! torna su HBO Max con altri episodi a partire dal 27 novembre 2026, riportando sullo schermo il cucciolo kryptoniano conosciuto al cinema accanto al Superman di James Gunn.

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Come riparte la seconda stagione

La serie ha avviato la seconda stagione il 10 settembre 2026 e ora si prepara a un nuovo blocco di episodi, indicato come Stagione 2C. Dietro la produzione ci sono Warner Bros. Animation e DC Studios, con James Gunn, Peter Safran e Sam Register come produttori esecutivi. Ogni cortometraggio dura all’incirca cinque o sei minuti e mette Krypto davanti a situazioni di tutti i giorni che, complice la sua potenza fuori scala, finiscono regolarmente per trasformarsi in piccoli disastri.

Gli episodi della seconda stagione arrivano anche sul canale YouTube DC Kids, oltre che sulla piattaforma in streaming. All’estero il progetto è noto con il titolo Krypto Saves the Day!.

Da Supergirl a Lex Luthor, chi affianca il supercane

Il ritorno dei cortometraggi si appoggia a un gruppo di personaggi che gli appassionati DC conoscono bene. Nel primo episodio della stagione, Space Busted, Supergirl accompagna Krypto in un’avventura nello spazio. In Robo-Pal è invece Lex Luthor a entrare in scena, con un cane robotico incaricato di dare la caccia agli eroi kryptoniani: i piani prendono però una piega inattesa, perché Krypto stringe amicizia con la macchina e manda all’aria le intenzioni del suo creatore.

Nel corso della stagione sono attesi anche Lobo, Mister Terrific, Guy Gardner e Hawkgirl, a conferma della voglia di usare i cortometraggi per far comparire volti diversi dell’universo fumettistico. La serie non è legata alla continuità narrativa dei film: è pensata come produzione autonoma, ispirata all’estetica del nuovo franchise. Il legame si vede però nel disegno, perché il Krypto animato riprende da vicino l’aspetto della versione vista al cinema, quella che ha debuttato nell’agosto 2025 con la prima stagione, quattro corti ambientati soprattutto a Metropolis e costruiti sulla tradizione dello slapstick, dove i superpoteri diventano una fonte inesauribile di equivoci.

Il peso crescente di Krypto nell’universo DC

Che il supercane torni con nuovi episodi dice molto su come i DC Studios guardano al personaggio. Krypto, nelle storie dell’Uomo d’Acciaio, fa anche da porta d’ingresso immediata per il pubblico più giovane, oltre a essere una macchietta comica. Attraverso l’animazione, Gunn e Safran possono valorizzarlo senza doverlo per forza inserire in nuove produzioni cinematografiche, conservando al tempo stesso una coerenza visiva con il mondo introdotto sul grande schermo. È una strada che consente al franchise di alternare racconti spettacolari e produzioni più leggere, pensate per l’intrattenimento familiare: gli stessi eroi possono così parlare a pubblici diversi con linguaggi diversi.

L’interesse per il personaggio nasce anche da quello che si è visto nel film Superman del 2025, dove la sua indole vivace e tutt’altro che disciplinata ha regalato momenti di comicità dentro una storia dedicata all’umanità e alle responsabilità dell’Uomo d’Acciaio. La serie animata sviluppa proprio questo tratto, con un cane dalle ottime intenzioni ma spesso incapace di controllare le conseguenze delle proprie azioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI