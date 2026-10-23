Un trailer anticipa la terza stagione di Harry Potter: Wizards of Baking, la gara di pasticceria ispirata ai film della saga. L’appuntamento è per il 4 novembre 2026 negli Stati Uniti su Food Network e HBO Max, con una formula riscritta attorno alle quattro case di Hogwarts.

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Il trailer, tra Boccino d’Oro e Polvere Volante

Il filmato si apre con il Boccino d’Oro che attraversa la cucina, mentre James e Oliver Phelps, gli interpreti dei gemelli Fred e George Weasley nei film originali, sbucano dal camino grazie alla Polvere Volante. Alla conduzione resta la coppia. I giudici si dicono colpiti da quello che vedono, e Duff Goldman ammette che una delle prove si è decisa per un margine strettissimo. Il trailer si chiude poco prima che venga annunciato il nome della squadra vincitrice.

Tra le creazioni mostrate ci sono un enorme Basilisco, il cane a tre teste Fuffi, un drago e il professor Remus Lupin trasformato in lupo mannaro. Oliver Phelps ha raccontato che le squadre di campioni lasceranno il pubblico incantato, mentre il fratello ha spiegato di sentirsi fortunato a partecipare al torneo e a celebrare l’anniversario del primo film.

Quattro case, dodici pasticceri e sette episodi

Rispetto alle edizioni precedenti, in cui si gareggiava in coppia, il programma mette ora una contro l’altra Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso. Ogni squadra è formata da tre pasticceri, un omaggio al trio di Harry, Ron e Hermione, per un totale di dodici concorrenti. Grifondoro schiera Andy Ortega, Angel Figueroa e Rui Mota. Serpeverde punta su Christopher Teixeira, Hemu Basumatary e Miko Uy. Corvonero porta in gara Caitlin Taylor, Jujhar Mann e Kimberly Adams, mentre Tassorosso si affida a Elizabeth Rowe, Molly Robbins e Priya Winsor. Tutti hanno già preso parte al programma senza mai riuscire a vincere, e la nuova stagione rappresenta per loro una seconda occasione. Tra i Corvonero c’è Jujhar Mann, che dopo Super Mega Cakes cerca il quarto successo in una gara televisiva di pasticceria: dal trio ci si aspettano sculture tridimensionali apparentemente impossibili da realizzare con la torta.

Il percorso si articola in sette episodi. La prima puntata, di durata speciale, dura due ore ed è dedicata ai momenti più memorabili di Harry Potter e la pietra filosofale: le squadre realizzeranno elaborati ispirati al primo incontro con il mondo magico, poi affronteranno una seconda prova legata agli incantesimi più iconici, presentandoli davanti alla scenografia del campo di Quidditch. Nel corso della stagione le sfide pescheranno dalla Camera dei Segreti, dalle Arti Oscure, dalla famiglia Weasley e dal conflitto tra bene e male, con alcune riprese girate nei set originali conservati ai Warner Bros. Studios di Leavesden: la capanna di Hagrid, il negozio di bacchette di Ollivander, il cortile di Hogwarts e il Ministero della Magia.

Alla giuria arrivano due volti nuovi, Duff Goldman e Sarah Mountain, presentati come i Ministri della Pasticceria. Lo chef Masaharu Morimoto parteciperà invece come giudice ospite in una delle prove dedicate alle Arti Oscure. La casa vincitrice si porterà a casa un trofeo, la Wizards of Baking Cup, e un viaggio VIP al Warner Bros. Studio Tour Tokyo. La stagione celebra inoltre i venticinque anni dall’arrivo in sala del primo film, datato 2001, e i due conduttori accompagneranno i concorrenti tra luoghi e ricordi legati alle riprese originali, alternando la gara agli aneddoti sulla loro esperienza nella saga.

Dove e quando vederlo

L’appuntamento è per mercoledì 4 novembre alle 20:00, ora della costa orientale degli Stati Uniti, su Food Network e HBO Max. Oltreoceano la puntata sarà disponibile il giorno successivo anche su discovery+. Per chi guarda dall’Italia, quell’orario corrisponde alle 2:00 della notte tra il 4 e il 5 novembre. Le date della distribuzione internazionale saranno comunicate a parte.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI