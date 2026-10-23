Disney ha avviato lo sviluppo di Halloweentown 5, quinto capitolo di una delle saghe fantasy più amate da chi è cresciuto guardando Disney Channel. Il progetto è ancora in fase iniziale, è pensato per Disney Channel e Disney+ e arriva a vent’anni dall’ultimo film della serie.

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Un quinto film in sviluppo per Disney Channel e Disney+

La notizia è emersa il 22 ottobre 2026. Il titolo non ha ancora una data di uscita, un cast confermato o l’avvio delle riprese, e Disney non ha diffuso dettagli sulla trama: resta aperta la scelta tra un seguito diretto delle avventure di Marnie Piper e l’ingresso di protagonisti nuovi.

Alla sceneggiatura lavorano Lily Houghton e Ryan Koehn. Houghton ha scritto la commedia horror Forbidden Fruits, arrivata nelle sale quest’anno con Lili Reinhart e Lola Tung, e ha prodotto la serie horror per il pubblico giovane The Body, in arrivo su Netflix. Koehn ha alle spalle la serie Gossip Girl del 2021. Il film si baserebbe sui personaggi ideati da Paul Bernbaum per il capitolo originale.

La scelta degli autori lascia intuire il tono della produzione. L’esperienza di Houghton nel cinema horror e quella di Koehn nelle storie rivolte ai più giovani fanno pensare a una miscela di atmosfere soprannaturali, umorismo e dinamiche familiari simile a quella dei film degli anni Duemila. Il quinto capitolo entrerebbe inoltre nella raccolta che Disney dedica a Halloween, accanto a titoli come Hocus Pocus e Twitches.

Vent’anni di streghe, da Marnie Piper a Disney+

Il primo Halloweentown è andato in onda su Disney Channel il 17 ottobre 1998. Protagonista era Marnie Piper, tredicenne che scopre di discendere da una famiglia di streghe. Grazie alla nonna Aggie Cromwell, interpretata da Debbie Reynolds, entra in contatto con Halloweentown, un luogo magico abitato da creature soprannaturali dove Halloween non è una festività ma un modo di vivere.

Al film sono seguiti tre sequel: Halloweentown II: Kalabar’s Revenge nel 2001, Halloweentown High nel 2004 e Return to Halloweentown nel 2006. Nei quattro capitoli la saga ha seguito la crescita di Marnie, il legame con la magia e le responsabilità verso la famiglia, oltre all’equilibrio precario fra il mondo umano e quello soprannaturale.

La popolarità della serie è passata soprattutto dalla televisione e dalle visioni domestiche, fino a farne un piccolo classico stagionale. Secondo i dati diffusi dalla stessa Disney, le quattro pellicole sommano circa 160 milioni di ore di visione su Disney+ in tutto il mondo, mentre il primo capitolo figurava fra i dieci titoli di Halloween più guardati nell’ottobre 2025. Il ritorno della saga risponde a una tendenza diffusa nell’intrattenimento, che punta a recuperare franchise capaci di restare legati al pubblico anche a decenni di distanza. L’ipotesi di un seguito era stata avanzata già nel 2017, quando la produttrice della saga Sheri Singer aveva manifestato interesse per un nuovo film.

Il destino di Marnie e l’eredità di Aggie Cromwell

Il ruolo di Marnie resta da assegnare. Kimberly J. Brown ha vestito i panni della protagonista nei primi tre film, mentre nel quarto è stata sostituita da Sara Paxton, scelta che all’epoca aveva fatto discutere gli appassionati. Disney non ha comunicato quale delle due attrici, eventualmente, potrebbe riprendere il personaggio.

Brown ha comunque manifestato più volte l’interesse a tornare nel franchise. In una recente intervista ha immaginato una Marnie adulta, magari attiva nella politica di Halloweentown, e ha ribadito la propria disponibilità: resta però un auspicio personale, non la prova che esistano trattative o che l’attrice sia coinvolta nel progetto.

Il nuovo film dovrà fare i conti con l’assenza di Debbie Reynolds, scomparsa nel dicembre 2016. La sua Aggie univa eccentricità, calore familiare e una profonda conoscenza della magia, ed era il cuore emotivo della saga. Per questo il quinto capitolo dovrà trovare un punto di equilibrio tra il rispetto del passato e l’arrivo di una nuova generazione di personaggi.

Nei giorni precedenti all’annuncio anche Billie Lourd, figlia di Carrie Fisher e nipote di Reynolds, aveva espresso il desiderio di partecipare a un progetto legato a Halloweentown, dichiarandosi particolarmente interessata all’idea di un prequel. La sua disponibilità non è però una conferma del cast, e nulla indica che il quinto film seguirà quella direzione narrativa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI