Giovedì 29 ottobre 2026 Doc – Nelle tue mani 4 torna su Rai 1 con la quinta puntata della stagione. In prima serata vanno in onda due episodi, “Paura di volare” e “Ciglia”, che riportano al centro Giulia e Andrea tra scelte difficili e un’indagine interna al reparto.

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L’errore di Giulia nell’episodio “Paura di volare”

Un errore commesso da Giulia rischia di travolgere la vita del reparto, con conseguenze che nessuno può più riparare. La dottoressa si confida con Andrea, che la spinge a dire la verità su quanto è accaduto. Anche Claudia non sa se raccontare a Damiano ciò a cui ha assistito. A complicare il quadro arriva una proposta inattesa fatta ad Andrea, capace di mandare all’aria i suoi piani e di rendere ancora più teso il rapporto con Giulia.

Il ricovero contestato e i furti di morfina

Nel decimo episodio, “Ciglia”, Giulia cerca di sostenere la decisione presa da Andrea, ma lui le passa avanti e dispone il ricovero di una ragazza affetta dalla sindrome dello scafandro, contro cui le cure sembrano ormai inutili. All’Ambrosiano intanto non si fermano i furti di morfina: Giulia e Teresa mettono in campo una strategia per scoprire chi li commette, prima che il ladro colpisca di nuovo.

Un anno dopo, accanto ad Agnese

Nella storia raccontata dalla serie è trascorso un anno da quando Andrea ha scelto di restare vicino all’ex moglie Agnese, malata di mesotelioma. Molto tempo è passato anche dal giorno in cui un colpo di pistola ha distrutto la lucidità del primario di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano di Milano: da allora il medico ha ricostruito se stesso, fino a ritrovare una versione nuova, e forse migliore, di sé. Accanto a Luca Argentero tornano davanti alla macchina da presa Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli e Marco Rossetti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI