Questa sera, venerdì 23 ottobre, su Rete 4 alle 21.25 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. La serata si apre con il caso di Garlasco e con la morte di David Rossi, per poi passare al giallo di Pamela Genini. In studio ci sono Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.

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Il caso di Garlasco

Sul delitto di Chiara Poggi le indagini si concentrano su due aspetti. Il primo riguarda le impronte dell’assassino, che gli inquirenti cercano di stabilire se possano corrispondere al piede di Andrea Sempio. Il secondo è un soliloquio in cui Sempio riproduce la voce della vittima, valutato per capire se si tratti di una sorta di confessione.

L’ipotesi della Commissione d’inchiesta su David Rossi

Restano al centro dell’attenzione anche gli aggiornamenti sulla morte di David Rossi, dopo le rivelazioni del presidente della Commissione d’inchiesta, che ha indicato come colpevoli Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps legato da un’amicizia fraterna a Rossi, del quale dirigeva la comunicazione per conto della banca senese, e Gabriele Ceccherelli, già giocatore del Calcio storico fiorentino. Un’indicazione che viene letta come una svolta inattesa nelle indagini.

Il giallo di Pamela Genini

Spazio infine agli ultimi sviluppi sul caso di Pamela Genini, la modella e imprenditrice di 29 anni uccisa a Milano nell’ottobre 2025, e al ruolo che potrebbe avere avuto Francesco Dolci nella profanazione della sua tomba. L’uomo, suo ex fidanzato, in una puntata precedente risultava l’unico indagato e continuava a dichiararsi innocente. Nel corso della serata viene proposto anche un video inedito sulla scoperta della profanazione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI