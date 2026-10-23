La prima serata di giovedì 22 ottobre 2026 la vince Rai1: Doc – Nelle tue mani porta a casa oltre quattro milioni di spettatori e picchi del 25% di share, mentre su Canale 5 Tutto per la mia famiglia si ferma a 1.716.000 spettatori. Dietro le due reti ammiraglie, il resto della serata si spartisce quel che resta.

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Doc – Nelle tue mani stacca tutti

Il doppio appuntamento con la serie di Rai1 ha tenuto banco da inizio a fine serata. Il primo episodio, “Mostri”, partito alle 21:30, ha radunato 4.266.000 spettatori con il 22,20% di share. Il secondo, “Pinocchio”, cominciato alle 22:45, ha invece totalizzato 3.718.000 spettatori con il 25,17%, la quota più alta della giornata. A reggere il peso della fiction, come sempre, è Luca Argentero.

Il dato del secondo episodio racconta bene come funziona la curva degli ascolti: la platea si assottiglia con il passare delle ore, ma quella che resta è più fedele, e la fetta di pubblico complessivo davanti alla tv diventa più larga. Per questo la share sale mentre gli spettatori calano, senza che ciò tolga nulla alla serata di Rai1.

Come se la cavano le altre reti

Su Canale 5 la soap turca è andata in onda in prima tv con gli episodi 82, 83 e 84 della seconda stagione, raccogliendo 1.716.000 spettatori e l’11,13% di share. Più indietro Italia 1, dove Le Iene di Veronica Gentili ha conquistato 1.036.000 spettatori (7,84%). Su Rete 4, Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio ha raggiunto 877.000 spettatori (6,55%).

Sul fronte dei talk è proprio Del Debbio a uscire dalla serata con la quota più alta: il 6,55% lo mette davanti a Piazza pulita, fermata su La7 a 805.000 spettatori (5,78%) con Corrado Formigli, e a Ore 14 sera, dove Salvo Sottile ha esordito nella nuova collocazione con 755.000 spettatori (5,03%). Su Rai3 ha debuttato invece Geppi Cucciari alla guida di una nuova edizione di Splendida cornice, vista da 828.000 spettatori (5,03%).

Chiude il quadro la parte bassa della classifica. Su Tv8 l’Europa League con Juventus – Rennes ha interessato 737.000 spettatori (3,73%), mentre su Nove Comedy match si è fermato a 445.000 spettatori (2,53%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI