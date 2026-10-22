Giorgia Angeloni lascia il trono di Uomini e Donne. La tronista romana ha comunicato la sua decisione a causa del peggioramento delle condizioni di salute del padre, malato di morbo di Parkinson.

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Il ritiro dal trono e la malattia del padre

Dietro la scelta di Giorgia Angeloni non ci sono dinamiche di studio, corteggiatori o crisi sentimentali. A spingerla fuori dal programma è il quadro familiare, diventato improvvisamente più grave. La tronista aveva raccontato la situazione del padre già nel video con cui si è presentata al pubblico del dating show di Maria De Filippi, spiegando quanto la malattia abbia pesato sulla sua vita fin da bambina.

Da bambina sgattaiolavo dal letto per raggiungerlo in salotto e mangiare insieme un panino alla Nutella prima di addormentarmi sul divano. Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice. Per quello che posso, cerco di rendergli le giornate migliori portandolo a fare una passeggiata o magari mangiando insieme un gelato.

Al padre la diagnosi è arrivata quando aveva appena 50 anni. Il Parkinson, che i medici descrivono come una patologia neurodegenerativa progressiva, ha accompagnato la crescita della tronista, che ha vissuto da vicino un’inversione di ruoli e si è trovata a maturare in fretta. Dopo aver informato il pubblico e i corteggiatori di quello che stava accadendo, ha deciso di interrompere le registrazioni del programma di Canale 5.

La registrazione saltata e il percorso iniziato ad agosto

La conferma arriva anche dalla puntata di martedì 20 ottobre 2026, a cui Giorgia Angeloni non ha partecipato. Secondo un blogger di anticipazioni, l’assenza sarebbe legata esclusivamente alla delicata situazione familiare e non alle vicende sentimentali nate in trasmissione.

La tronista è laureata in Psicologia e aveva iniziato il suo percorso nel programma alla fine di agosto. Al momento non è chiaro se e quando deciderà di riprendere il trono che ha lasciato: il rientro, comunque, dipenderà dalle condizioni di salute del padre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI