Prime Video ha confermato ufficialmente che Esther McGregor e Emilio Sakraya saranno Violet Sorrengail e Xaden Riorson nella serie televisiva tratta da Fourth Wing, il romanzo di Rebecca Yarros che ha aperto la saga Empyrean.

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Violet e Xaden hanno un volto

L’annuncio definitivo arriva a pochi giorni dalle prime anticipazioni sui due nomi. A confermare la scelta è stata la stessa autrice, che si è detta grata al team di produzione e casting per la ricerca condotta in tutto il mondo prima di arrivare agli interpreti; vederli dare vita ai personaggi sarà, ha spiegato, davvero emozionante. Anche Peter Friedlander, responsabile della televisione globale di Amazon MGM Studios, ha ricordato quanto Violet e Xaden contino per i lettori, definendo McGregor e Sakraya due talenti rari, capaci di portare qualcosa di speciale a ruoli tanto iconici.

Nella storia Violet viene costretta dalla madre, la generale Lilith Sorrengail, a cambiare strada. La ventenne stava seguendo le orme del padre Asher verso la carriera di scriba, cioè di storica del regno di Navarre, quando viene spinta a entrare nel durissimo Basgiath War College, tra le centinaia di candidati che aspirano a diventare l’élite del paese, i cavalieri di draghi. Lontano dalla tranquillità degli Archivi dove gli scribi custodiscono la memoria di Navarre, affronta il cammino che porta a legarsi a un drago, un mestiere pericolosissimo e spesso letale. Ed è lì che incrocia Xaden, discendente di una fazione ribelle, cadetto misterioso e tormentato con il potere di manovrare le ombre. I due, nemici che finiscono per innamorarsi, si muovono in un mondo dove l’unica regola è “diplomati o muori”: un cavaliere senza il suo drago è come morto, e viceversa, tanto è stretto il legame che si crea il giorno della selezione.

Chi sono i due interpreti

McGregor è figlia dell’attore scozzese Ewan McGregor e si è fatta conoscere soprattutto nel ruolo di Mirren Sinclair Sheffield nella serie Amazon We Were Liars. Nel suo percorso ci sono anche Obi-Wan Kenobi su Disney+ e High School su Freevee, mentre prossimamente la vedremo in Life Is Strange, ancora per Amazon.

Sakraya è un attore tedesco che ha recitato accanto ad Anthony Hopkins nel kolossal romano Those About to Die su Peacock. Tra i suoi crediti figurano anche Rhinegold, Tribes of Europa e Warrior Nun, ed è atteso nella terza stagione di One Piece, dove interpreterà in un ruolo ricorrente Koza, il capo dell’esercito ribelle. Per i fan della saga era già da tempo una delle prime scelte per la parte di Xaden, descritto come temibile e ambizioso, un personaggio deciso a entrare nelle fila dei cavalieri di draghi.

La serie e i romanzi della saga

Amazon MGM Studios ha acquisito i diritti della saga Empyrean per lo sviluppo televisivo nel 2023, ma il semaforo verde è arrivato solo a maggio. La serie è guidata da Meredith Averill, showrunner ed executive producer dal settembre 2025, con Lisa Joy alla regia del primo episodio e nel ruolo di executive producer. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Outlier Society di Michael B. Jordan, la Kilter Films di Jonathan Nolan e Joy e la Premeditated Productions. Jordan ed Elizabeth Raposo firmano come executive producer per Outlier Society, Nolan, Joy e Athena Wickham per Kilter Films, Liz Pelletier e Sherryl Clark per Premeditated Productions.

L’intenzione, se la serie funzionerà, è di adattare i romanzi rimanenti in più stagioni. La saga conta cinque libri, tre dei quali già pubblicati: Fourth Wing e Iron Flame nel 2023, Onyx Storm nel 2025. Yarros sta lavorando al quarto capitolo, ancora senza titolo, a cui seguirà il quinto. È uscita da poco anche un’opera companion, Threshing Day, che raccoglie tredici racconti scritti dal punto di vista dei cavalieri di draghi e dedicati al momento in cui ciascuno ha incontrato il proprio drago. Non è ancora noto se il volume entrerà nella serie, ma qualche scena da quelle pagine avrebbe senso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI