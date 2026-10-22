Torna sul Nove, questa sera giovedì 22 ottobre, Comedy Match: due squadre di comici si sfidano a suon di battute su un palco rotante, con Katia Follesa di nuovo al timone della serata.

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Un palco rotante e nove match

Il meccanismo mette l’una contro l’altra due formazioni da quattro comici, impegnate in nove sfide che si giocano su un palco girevole. In ogni puntata ciascuna squadra può spendere un solo jolly, da usare per recuperare terreno o per mettere in difficoltà gli avversari. I concorrenti mettono così alla prova la loro capacità di improvvisare sui temi più disparati. A stabilire chi ha convinto di più è il pubblico in studio, chiamato a votare al termine di ogni prova, mentre il verdetto definitivo arriva con la Comedy Battle, il round conclusivo che può ribaltare l’esito dell’intera serata.

Il cast e le novità dell’edizione

Alla guida del programma c’è Katia Follesa, che coordina le due squadre. Sul palco si alternano Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Scintilla, Angelo Pisani, Federico Basso, Gianluca De Angelis, Giulia Vecchio, Alessandro Betti, Sergio Friscia, Andrea Perroni e Gigi Rock. Quest’anno si aggiungono Aurora Leone e Peppe Iodice, insieme agli stessi Betti, Friscia e Perroni, indicati tra i volti nuovi di questa edizione.

Il format, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, è in onda dal 2024: quella che comincia stasera è la quarta stagione. L’appuntamento in chiaro è fissato intorno alle 21:30, con la possibilità di seguirlo in streaming su discovery+, dove le puntate vengono rese disponibili con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda.

La conduzione secondo Katia Follesa

Tenere insieme le due formazioni non è affatto semplice, ammette la conduttrice:

Durissima! I comici si sono talmente integrati nel meccanismo che quasi mi rubano la parola e non riesco a tenere le fila.

La competizione, però, resta leale, anche se comincia molto prima della diretta, già nei camerini e nella chat di WhatsApp che il gruppo condivide. Dietro lo show c’è un lavoro enorme da parte di autori e redazione, spiega Follesa, perché tutto si fonda sull’improvvisazione e nulla può essere previsto. Si gioca a scatola chiusa, immaginando come ciascun comico reagirà in base al proprio carattere, e a volte uno stesso match viene ripetuto più volte per ottenere l’effetto migliore.

Rispetto a vent’anni fa, osserva, la comicità ha conquistato una libertà che le consente di dire ciò che vuole senza censura, di essere dissacrante e cinica: una chiave che apprezza molto. Anche il pubblico, secondo lei, cerca autenticità e una comicità aderente alla realtà, esasperata all’ennesima potenza. Se dovesse scendere in campo, si troverebbe a proprio agio nella sitcom, che la carica di adrenalina, mentre temerebbe la battle finale, dove la battuta va improvvisata: «preferisco costruirla», dice.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI