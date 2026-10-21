Jenna Ortega ha aggiunto un nuovo tassello al mistero che circonda Tabitha, il personaggio affidato a Winona Ryder nella terza stagione di Mercoledì. La sua stranezza, ha spiegato, non è quella a cui la famiglia Addams ci ha abituati.

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La stranezza di Tabitha

Durante la promozione del suo nuovo film, Klara and the Sun, l’attrice ha evitato di entrare nei dettagli della trama. Si è limitata a dire che il suo personaggio è fuori dal comune, ma non secondo i canoni del celebre clan:

Strano, ma non nel modo tipico della famiglia Addams.

Una descrizione che sembra allontanare l’ipotesi di un legame diretto con gli Addams e apre a una direzione diversa per il ruolo pensato per la star di Stranger Things. Netflix aveva annunciato l’ingresso di Ryder nel febbraio 2026 e in seguito ha confermato il nome del personaggio, senza però chiarire chi sia né che rapporto abbia con Mercoledì.

Da Beetlejuice a Nevermore

Per Ryder e Ortega non è la prima volta sul set insieme. In Beetlejuice Beetlejuice, sequel del classico del 1988, hanno interpretato Astrid e Lydia Deetz, madre e figlia, e il loro rapporto è stato uno degli elementi portanti del film. Ritrovarle nello stesso universo narrativo, questa volta con personaggi completamente differenti, è una delle curiosità della nuova stagione.

Alle spalle di Ryder c’è anche una lunga collaborazione con Tim Burton, iniziata proprio con Beetlejuice e proseguita con Edward mani di forbice e Frankenweenie. Il suo approdo a Mercoledì arriva dopo la conclusione di Stranger Things, dove ha vestito i panni di Joyce Byers per cinque stagioni: un passaggio dalla terza serie in lingua inglese più vista della piattaforma alla prima, e l’occasione per prendere le distanze dai ruoli materni e protettivi che hanno segnato i suoi lavori recenti. Non sappiamo ancora se Tabitha sarà un’alleata, un’antagonista o una figura estranea ai conflitti principali della serie.

Il cast allargato e le riprese

La terza stagione amplia la mitologia degli Addams con diverse new entry. Eva Green interpreterà Ofelia Frump, la sorella scomparsa di Morticia. Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer entrano a far parte del cast, e sono previste anche le partecipazioni di Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance. Nel video di annuncio della produzione compare un indizio interessante: sul segnaposto di Tabitha c’è un monogramma con la lettera B, lo stesso che accomuna quattro nuovi personaggi, Balthazar, Cyrus, Atticus e Daisy. Ryder, dal canto suo, sarà guest star in più episodi.

Burton ritrova così alcuni suoi collaboratori storici: Eva Green da Dark Shadows, Chris Sarandon da Nightmare Before Christmas e Noah Taylor da La fabbrica di cioccolato. «Sono così felice che Winona si sia unita a noi, si adatta perfettamente a questo mondo», ha dichiarato il regista.

Le riprese si sono chiuse il 30 settembre, dopo mesi di lavorazione tra Dublino e Parigi. Una data di uscita ufficiale non c’è ancora: un debutto nel corso del 2027 resta l’ipotesi più concreta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI