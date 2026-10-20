Rai1 davanti a tutti nella prima serata di lunedì 19 ottobre 2026: la fiction I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere ha raccolto 3.355.000 spettatori con il 20,95% di share, mentre su Canale 5 Grande Fratello Vip si è fermato a 1.870.000 spettatori (17,31%).

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La fiction con Elena Sofia Ricci conquista la serata

La seconda puntata della nuova stagione ha portato sul piccolo schermo Elena Sofia Ricci nei panni della commissaria Teresa Battaglia, tra inchieste, delitti e segreti che riemergono dal passato. Il risultato è stato netto, con oltre 3,3 milioni di telespettatori che hanno scelto Rai1, lasciando Canale 5 a quasi un milione e mezzo di distanza. Un dato che conferma la solidità del racconto investigativo e il richiamo del personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci.

Il reality di Canale 5 resta dietro

Dall’altra parte, Grande Fratello Vip ha proposto una nuova diretta condotta da Ilary Blasi, con confronti nella Casa, nomination e rapporti sempre più complessi tra i concorrenti. Il programma ha totalizzato 1.870.000 spettatori e il 17,31% di share, un risultato che non basta per impensierire la fiction di Rai1 ma che tiene il reality al secondo posto della classifica della prima serata.

Gli altri programmi della prima serata

Più staccati gli altri canali. Su Rai3 Lo stato delle cose ha ottenuto 1.075.000 spettatori (7,58%), seguito da Italia 1 con G20 a 1.034.000 (6,07%). La7 ha raccolto 790.000 spettatori (4,81%) con M – Il figlio del secolo, mentre Tv8 con GialappaShow si è fermata a 755.000 (5,21%). Su Rete 4 Quarta repubblica ha totalizzato 737.000 spettatori (6,05%), su Nove Little big Italy 494.000 (2,85%) e su Rai2 Formidabile! 294.000 (1,92%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI