La troupe di «Troppo amore» è già al lavoro. La nuova serie firmata Endemol Shine Italy arriverà su Canale 5, con la regia di Giuseppe Bonito, e le riprese proseguiranno fino a dicembre tra Roma e dintorni e Palermo.

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Un cast di volti già visti, con una trama ancora in cantiere

Tra gli interpreti spicca Erasmo Genzini, che il pubblico ha imparato a conoscere in «Mina Settembre». Accanto a lui recita Sebastiano Pigazzi, nipote di Bud Spencer, già impegnato in produzioni internazionali come «And Just Like That», il seguito di «Sex and the City». Nel gruppo figura anche Dharma Mangia Woods, vista all’inizio dell’anno in «Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero». C’è poi Francesco Foti, apparso di recente in «Rosa Elettrica» su Sky.

Simona Tabasco non fa invece parte del cast. Quanto alla storia, il testo è ancora in lavorazione e al momento non circolano anticipazioni sui personaggi.

Dove si gira tra Roma, Palermo e Civitavecchia

La lavorazione si concentra soprattutto nella capitale e nei dintorni, ma non mancano le trasferte. A Palermo il set entra nel vivo dal 18 al 26 ottobre e tocca molte strade del centro storico: si va da piazza Marina a via Cala, da corso Vittorio Emanuele a via Fratelli Cianciolo e via Fratelli Orlando, per poi spostarsi verso piazza Fonderia, via Meli e via dei Materassai, piazza Caracciolo, via Argenteria e via dei Frangiai. Coinvolte anche via Salesio Balsano, piazza della Vittoria, via D’Alessi, piazza Bologni e salita Raffadali.

Prima di sbarcare nel capoluogo siciliano, la produzione ha fatto tappa a Civitavecchia, dove la troupe è stata dal 6 all’8 ottobre 2026. Il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità per consentire le riprese.

L’appuntamento con «Troppo amore» è su Canale 5 nel 2027.

Le regole per residenti e mezzi di emergenza

Per gestire il passaggio della troupe, l’Ufficio Traffico e Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha emesso l’ordinanza n. 1742 del 30 settembre 2026, che riguarda proprio le riprese di «Troppo amore» per conto di Endemol Shine Italy. La produzione deve garantire in ogni momento il transito a chi abita nelle zone interessate, alle persone con disabilità e ai veicoli di soccorso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI