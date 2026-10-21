Martedì 20 ottobre, alle 21.15, torna Filorosso, il programma di approfondimento di prima serata di Rai 3. Antonino Monteleone conduce la puntata insieme ad Adele Grossi, visibile anche su RaiPlay. Al centro cronaca e politica, dagli scontri di Milano al conflitto ucraino, fino ai casi che da anni dividono l’opinione pubblica.

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Dagli scontri di Milano alla guerra in Ucraina

Si comincia dagli scontri che hanno scosso Milano nel fine settimana: testimonianze, filmati e collegamenti ricostruiranno quanto accaduto e misureranno le ricadute politiche e sociali di una giornata su cui il dibattito non si è ancora spento. Sul fronte della sicurezza, dopo i danneggiamenti e gli arresti il governo ha annunciato nuove misure, tra cui l’invio di 500 militari.

Si parlerà poi della guerra in Ucraina e del dibattito sul sostegno che l’Italia offre a Kyiv, tema che continua a spaccare maggioranza e opposizione. In studio il sociologo Alessandro Orsini, tra gli osservatori più noti e discussi del conflitto, per ragionare sugli scenari internazionali e sulle possibili evoluzioni della crisi.

David Rossi e le stragi del 1992

La trasmissione torna anche sulla morte di David Rossi, l’uomo che guidava la comunicazione del Monte dei Paschi di Siena e che morì il 6 marzo 2013 dopo una caduta dalla finestra del suo ufficio. A riportare il caso in prima pagina sono state le ultime dichiarazioni della Commissione parlamentare d’inchiesta: il 19 ottobre il presidente Gianluca Vinci ha fatto il nome di Giuseppe Mussari, ex numero uno di Mps, indicandolo come presunto responsabile. Nuovi elementi e ipotesi riaccendono gli interrogativi su una storia che continua a far discutere da anni.

Nel corso della serata si torna anche sui misteri delle stragi del 1992. Il programma si chiede se l’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici abbia accelerato l’uccisione di Paolo Borsellino, e quali interessi si muovessero dietro una delle pagine più drammatiche della storia italiana. In studio il giornalista Filippo Facci e Claudio Martelli, presidente della Fondazione Nenni e già ministro della Giustizia. Ci saranno anche l’avvocato Antonio Ingroia, con un passato da magistrato antimafia, e Antonio Di Pietro, anche lui ex magistrato.

Il caso di Chiara Poggi e Garlasco

Chiude la serata un focus sul delitto di Chiara Poggi e su quanto ruota attorno al caso di Garlasco: sviluppi delle indagini, racconti e domande che ancora oggi tengono vivo il confronto, dentro e fuori le aule di giustizia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI