Dopo un ciclo più breve, la diciottesima stagione di “C’è sempre il sole a Philadelphia” torna al formato pieno con dieci episodi, due settimane in più di puro delirio per chi la segue da sempre. Debutta mercoledì 21 ottobre in Italia su Disney+.

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Il ritorno della banda del Paddy’s Pub

Il gruppo di sempre è di nuovo al completo: Charlie Day (Charlie), Rob McElhenney (Mac), Glenn Howerton (Dennis), Kaitlin Olson (Dee) e Danny DeVito, che dà il volto all’incontenibile Frank. Alla creazione della serie c’è lo stesso McElhenney. In questo ciclo la compagnia si allarga con un gruppo di ospiti, tra cui Carol Kane, Mary Lynn Rajskub, Nick Kroll, Guillermo del Toro, Jimmi Simpson e Nate Corddry.

Tornano anche i volti ricorrenti. Mary Elizabeth Ellis riprende il ruolo della Cameriera, Artemis Pebdani quello di Artemis, Sandy Martin veste di nuovo i panni di Mrs. Mac, Andrew Friedman quelli dello zio Jack e David Hornsby torna a interpretare Cricket.

Matrimoni, eredità e altre catastrofi

Si parte con un evento clamoroso: Frank convola a nozze con Sam, la donna conosciuta nella scorsa annata durante The Golden Bachelor, e la cerimonia si celebra proprio al Paddy’s Pub. Dennis e Dee, entusiasti, scoprono che la neo-matrigna è ricca e che intende lasciare loro del denaro come figliastri.

Il resto del ciclo riporta la gang alle sue radici caotiche, tra situazioni assurde che solo lei saprebbe provocare, anche se i protagonisti hanno superato da un pezzo i cinquant’anni (Frank gli ottanta) senza che la maturità anagrafica abbia portato con sé un briciolo di saggezza. C’è chi prova a mettere le mani sull’eredità di una donna scomparsa. C’è chi finisce a vivere in una tendopoli e si misura con la distanza tra chi ha molto e chi non ha nulla. E c’è chi resta senza lavoro perché l’automazione ha preso il suo posto.

Attorno a questo si muovono complotti portati all’estremo, la preoccupazione per una società sempre più attratta dalla sobrietà, con il rischio di veder crollare il giro d’affari degli alcolici, e il regolamento di conti con l’insopportabile clan dei McPoyle a una fiera rinascimentale. Qui Nick Kroll fa un cameo e tornano Liam, Ryan e Pappy, interpretati da Jimmi Simpson, Nate Mooney e Guillermo del Toro.

Due episodi meritano una menzione a parte. In The Gang Gets Tested Dennis e Dee ricevono una diagnosi di ADHD, mentre Mac, con loro grande sorpresa, non ne ha traccia: i due decidono così di tornare a scuola per ricominciare da capo, ora che capiscono meglio come funziona la loro mente. In Frank’s Team: A Dark Day for Baseball, invece, il Paddy’s sponsorizza una squadra locale di Little League per ripulire la propria immagine e impone ai giocatori una cultura radicale, dove l’unica cosa che conta è vincere con qualsiasi mezzo.

Un primato che dura da diciotto stagioni

Negli Stati Uniti la stagione è andata in onda in contemporanea su FXX e FX dal 17 agosto al 12 ottobre 2026, con gli appuntamenti settimanali fissati al lunedì sera sulla costa est e la distribuzione completata da Hulu. Il primato è arrivato nel dicembre 2020, quando la serie è stata rinnovata fino a questa diciottesima stagione: nessun’altra comedy live-action americana ha mai raggiunto tanti anni in onda.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI