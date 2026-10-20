Da domenica 25 ottobre Rai4 accende la terza stagione di Wild Cards: due episodi inediti a serata, in prima visione assoluta, con inizio alle 19.50. Davanti alla macchina da presa tornano Vanessa Morgan e Giacomo Gianniotti, di nuovo in coppia nei panni di Max ed Ellis.

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Un appuntamento fisso, due episodi per volta

Il ritorno è fissato per la prima serata della domenica, con un doppio appuntamento settimanale che accompagna il pubblico per l’intero arco dei dieci episodi che compongono questa terza stagione. La serie conferma la formula che l’ha resa riconoscibile: il racconto investigativo a episodi chiusi, tenuto insieme da un filo personale che attraversa l’intera annata. A interpretare i due protagonisti sono Morgan, diventata un volto familiare per il pubblico di Riverdale nel ruolo di Toni Topaz, e Gianniotti, che molti ricordano come il dottor Andrew DeLuca di Grey’s Anatomy.

Max, Ellis e un ritorno che cambia tutto

La storia riparte a un mese di distanza dal finale concitato del secondo ciclo. Max ha messo a frutto il lavoro svolto e si è conquistata un posto stabile come consulente della polizia, ma l’equilibrio appena raggiunto vacilla quasi subito, perché Ellis rientra in scena dopo essere stato prosciolto dalle accuse e reintegrato nel corpo, deciso a rimettere in piedi la coppia investigativa che aveva funzionato. La vera scossa arriva però da un’altra direzione: sulla soglia di casa di Max si presenta Vivienne, la madre che la ragazza riteneva scomparsa da anni. Da quel momento la vicenda precipita in una catena di eventi pericolosi, che mette sotto pressione il rapporto già complicato tra i due protagonisti, tra indagini, tensione e battute.

Un volto nuovo e una conferma

Vivienne ha il volto di Tamara Taylor, attrice nota soprattutto per Bones, che entra nel cast in questa nuova stagione. Accanto a lei figura anche Jason Priestley, il Brandon Walsh di Beverly Hills, 90210, nel ruolo di George, padre di Max e truffatore di lungo corso. La serie nasce da un’idea di Michael Konyves ed è prodotta a quattro mani da CBC Television e The CW, con le riprese girate a Vancouver, in British Columbia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI