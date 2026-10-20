Le riprese della seconda stagione di All of Us Are Dead sono finite, e Netflix si prepara a mostrare il primo sguardo sulla serie, a quattro anni dal rinnovo. La serie zombie coreana resta tra le più viste della piattaforma: la prima stagione, arrivata il 28 gennaio 2022, ha totalizzato oltre 474,26 milioni di ore viste nei primi 30 giorni ed è entrata nella Top 10 in più di 90 Paesi.

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Le riprese sono chiuse, adesso lavora la post-produzione

Il ciak finale è arrivato a febbraio 2026, a chiusura di una lavorazione partita il 23 luglio 2025 e conclusa il 18 febbraio. Cho Yi-hyun aveva salutato il set il 4 febbraio, mentre l’ultima grande sessione con le comparse zombie risale al 14 febbraio; Park Ji-hu ha affidato ai social il messaggio di fine lavorazione proprio il 18. Da quel momento la produzione è entrata nella fase di post-produzione, con montaggio ed effetti visivi ancora da rifinire. Sono proprio VFX e marketing globale tra i fattori che rendono improbabile un’uscita nel 2026.

Volti noti e nuovi ingressi tra i banchi di Hyosan

Netflix ha confermato il ritorno di Park Ji-hu (Nam On-jo), Yoon Chan-young (Lee Cheong-san), Cho Yi-hyun (Choi Nam-ra) e Lomon (Lee Su-Hyeok), a cui si affiancheranno Lee Min-jae, Kim Si-eun, Roh Jae-won e Yoon Ga-i. Dietro la macchina da presa la regia resta affidata a Lee JQ e Kim Nam-su, mentre Chun Sung-il torna a firmare la sceneggiatura, a garanzia di continuità di tono con la prima stagione. Roh Yoon Seo ha invece lasciato il progetto per conflitti di agenda.

Una finestra al 2027 e un evento per i fan

Una data ufficiale non c’è ancora. La seconda stagione non compare nel calendario 2026 delle serie coreane di Netflix, e la finestra più credibile resta l’inizio del 2027. Prima di allora arriveranno segnali concreti: un first look e una presentazione speciale sono attesi questo mese all’evento Netflix Korea per i 10 anni, con cast e creativi sul palco a parlare della serie. Il raduno per i fan si chiama Netf-Janchi e si terrà il 24 e 25 ottobre 2026 all’Oil Tank Culture Park di Sangam-dong, Mapo-gu, Seul, con accesso gratuito; le prenotazioni su Naver sono già esaurite e le presentazioni principali saranno trasmesse in streaming globale su YouTube. Resta aperto il nodo Lee Cheong-san: il finale della prima stagione non ha mai confermato definitivamente la sua morte, e l’attesa per capire cosa gli riserverà la nuova stagione resta alta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI