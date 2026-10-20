Rooster torna con cinque nuove guest star. La comedy di HBO Max con Steve Carell ha annunciato che nella seconda stagione compariranno O-T Fagbenle, Sutton Foster, Lamorne Morris, Zavior Phillips e Michael Urie, un innesto che allarga ancora il campus di Ludlow College e promette nuovi incroci con il mondo creato da Bill Lawrence.

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Cinque nuovi ingressi al Ludlow College

La serie segue Greg Russo (Carell), autore che nel primo ciclo di episodi arriva al Ludlow College per una lezione e riceve dalla presidente Walter Mann (John C. McGinley) la proposta di un incarico da visiting professor e di un seminario. Sua figlia Katie (Charly Clive) insegna storia dell’arte e vorrebbe affrontare da sola le difficoltà del matrimonio con Archie Bates (Phil Dunster), professore di studi russi; Greg accetta l’offerta anche per restarle vicino. In questo scenario si inseriscono i nuovi arrivi: Fagbenle sarà Hayes, Foster interpreterà Marti, Morris sarà Caleb, Phillips vestirà i panni di Sam e Urie quelli di Larry.

Morris, oltre a Fargo e Spider-Noir, è noto al pubblico anche per New Girl. Fagbenle arriva da The Handmaid’s Tale e Presumed Innocent, Foster da Younger e The Music Man, Phillips da Bad Monkey, mentre Urie è nel cast di Shrinking e di Oh, Mary!.

Accanto a loro restano nel cast Danielle Deadwyler (Dylan Shepherd), Lauren Tsai (Sunny Salewski), Annie Mumolo (Cristle), Maximo Salas (Tommy) e Rory Scovel (Officer Donnie Mullins). Connie Britton compare come Elizabeth Stoddard. La serie è guidata da Bill Lawrence e Matt Tarses, che ne sono anche co-showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano lo stesso Lawrence, Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer Productions, insieme a Tarses, Barbie Adler, Annie Mebane, David Hyman e Carell. La produzione è di Warner Bros. Television con Doozer.

Un rimando tra Shrinking e Rooster

La presenza di Sutton Foster e Michael Urie nella stessa serie aggiunge un dettaglio curioso per chi segue l’universo di Bill Lawrence. In Shrinking, Urie aveva recitato un monologo dedicato all’adozione di una bambina: il personaggio pensava di chiamarla Sutton, in omaggio all’attrice, e di invertire il nome se fosse nato un maschio. Poi la bambina è arrivata e si chiama Sutton. Ora i due attori si ritrovano in Rooster, e il gioco di rimandi tra le due produzioni rende l’annuncio del cast ancora più interessante.

Una seconda stagione ancora senza data

Non c’è ancora una data di uscita per la nuova stagione. Lawrence ha fatto sapere che le riprese sono cominciate ad agosto, mentre il debutto della prima stagione risale al 9 marzo 2026 su HBO Max. La serie è stata girata alla University of the Pacific di Stockton, in California, e per Carell si tratta della prima volta da protagonista in una serie HBO.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI