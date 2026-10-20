Giacomo Gallani e Megan Ria si sono avvicinati al Grande Fratello Vip, ma per Guendalina Tavassi quella tra i due è una montatura. Dopo la puntata di martedì 20 ottobre, la concorrente romana ha confidato ad alcuni coinquilini che i due si conoscevano già fuori dalla Casa e che il loro avvicinamento servirebbe solo a restare in gioco.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

L’accusa di Guendalina

Tutto è cominciato durante la diretta, quando Ilary Blasi ha chiamato Guendalina in confessionale per commentare l’avvicinamento tra Giacomo e Megan. La gieffina ha scherzato sui consigli dati all’amico:

Gli ho detto che deve dare e poi togliere, invece lui si butta e dà tutto insieme

Poche ore dopo la situazione è cambiata: Gallani ha ammesso alla Tavassi di averla votata, scatenando la sua reazione.

Non mi importa nulla se sei stato sincero e hai detto di avermi nominata. Un amico non nomina! Sei un infame, a Roma si dice così. Tu non sei un mio vero amico. Ti sei messo d’accordo con i tuoi amichetti per nominarmi. Ok che è un gioco il GF Vip, ma io non ti avrei mai nominato perché ti consideravo un amico

Da quel momento la quarantenne ha iniziato a sfogarsi con i coinquilini più vicini. Durante un confronto con Marina La Rosa e Giancarlo Danto ha lanciato la sua versione dei fatti: secondo lei Megan e Giacomo starebbero fingendo un interesse per creare una relazione utile a rimanere in gioco, tanto più che sono entrambi al televoto.

È tutto finto. Non alimentate questo teatrino, non fatelo, perché questa storia non esiste, non c’è, quei due vogliono rimanere qui dentro. Se adesso pomiciano e fanno le ship, non è vero nulla! Perché si conoscevano da fuori, se doveva succedere qualcosa, succedeva già fuori e non qui per rimanere nel gioco. Come lo so? Non vi preoccupate

Sempre nella notte, la Tavassi si è recata in camera da Andreas per riferirgli che i due si sarebbero visti molto prima di entrare nella Casa. Secondo la sua versione, i due si sarebbero scambiati un bacio in modo plateale per commuovere il pubblico e scampare all’eliminazione:

Se quei due si mettono a fare la storiella finta, perché non esiste, perché si conoscevano da prima, quindi se si piacevano potevano dirselo prima, significa che lo fanno solo e soltanto perché sanno che sono entrambi in nomination. Adesso io mi arrabbio e divento il Demonio. Si fanno la storiella e tutti ci credono. Si danno il bacio stanotte, lei con la mascherina con la ranocchia e lui che la bacia sul collo. Loro si fanno la storiellina solo per salvarsi. Lui così pensa che lo lasciano qui dentro

Non è raro, comunque, che i concorrenti del GF Vip si siano già visti in qualche occasione mondana prima di entrare, senza per questo conoscersi davvero: il fatto che i due si siano incrociati in un evento non basta a dimostrare che la loro relazione sia costruita.

Le reazioni sui social

Le rivelazioni di Guendalina hanno trovato sostenitori sui social, dove molti hanno commentato con approvazione.

Ah, quindi Giacomo e Megan si conoscevano da fuori? Bene, grazie per avercelo fatto sapere. Ma credo che anche Roncaccia e Piera si conoscano da fuori

Non sono mancate le critiche: c’è chi ha rimproverato alla Tavassi di aver scherzato con Giacomo in diretta per poi attaccarlo alle spalle dopo la nomination.

L’amicizia che tanto decanta Guendalina nei confronti di Giacomo dov’è adesso? Ora parla male di lui e del suo interesse verso Megan (palese a tutti) alle spalle per una nomination

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI