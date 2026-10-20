A fine settembre sono cominciate le riprese de La Preside 2, che andranno avanti per dodici settimane fino al 18 dicembre. Luisa Ranieri torna a interpretare la dirigente scolastica che nella prima stagione ha portato Rai 1 vicino ai 5 milioni di spettatori, con uno share sopra il 25%.

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Un set diviso tra Roma e Napoli

A dirigere la miniserie è Luca Miniero, mentre la produzione è affidata a Bibi Film insieme alla Zocotoco, la società fondata da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. Le dodici settimane di lavorazione si chiuderanno il 18 dicembre e le troupe si muoveranno tra Roma e Napoli, dove la storia affonda le radici.

Il ritorno di Luisa Ranieri e il resto del cast

Accanto alla protagonista ritroviamo Ludovica Nasti nei panni di Lucia, la studentessa che nel primo capitolo aveva vissuto una relazione complicata con Nicola, finito in carcere nella parte finale della stagione. È confermato anche il resto del gruppo di interpreti: Alessandro Tedeschi è Vittorio Leoni, Francesco Zenga è Nicola Russo, Pasquale Brunetti è Michele Coppola, Luigi D’Oriano è Andrea Carli, Alessandro De Martino è Tano D’Amore, Aurora Venosa è Jessica D’Amore, Tony Laudadio è Sandro Corsi, Andrea Mautone è Carmine, Autilia Ranieri è Vera e Luciana Zazzera è Brunella.

Il personaggio centrale deve molto alla vicenda reale di Eugenia Carfora, la dirigente dell’istituto Morano che opera nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli: la sua esperienza di impegno civile è la base da cui parte la narrazione. Per l’attrice napoletana si prospetta un periodo fitto di lavoro, dato che nel 2027 tornerà sul set anche per la quarta e ultima stagione de Le indagini di Lolita Lobosco.

Le nuove sfide dell’istituto e l’attesa per la messa in onda

Buona parte della seconda stagione ruoterà ancora attorno al lavoro di Eugenia Liguori, impegnata a mandare avanti la scuola e, allo stesso tempo, a riportare in aula ragazzi che la microcriminalità del quartiere sembra tenere lontani dai banchi. Il soggetto è firmato da Cristiana Farina, Maurizio Careddu e Luca Zingaretti, mentre le sceneggiature portano anche la firma di Attilio Caselli. La serie è prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco con Rai Fiction e con la partecipazione di Netflix.

A metà giugno era stata la stessa Ranieri ad anticipare l’avvio della lavorazione:

Giriamo a settembre la seconda stagione e insomma siamo molto molto felici

Una data di uscita vera e propria non è ancora stata comunicata. Considerando l’inizio delle riprese a settembre 2026, è ragionevole collocare l’arrivo su Rai 1 della seconda stagione tra il 2027 e il 2028.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI