Netflix ha diffuso il primo trailer di “Palacio – Sotto Assedio”, la serie in otto episodi che arriva sulla piattaforma venerdì 6 novembre. Al centro c’è l’assalto al Palazzo di Giustizia di Bogotà del 6 e 7 novembre 1985, una delle pagine più drammatiche e controverse della storia colombiana.

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Un assedio lungo 27 ore

La ricostruzione parte dall’irruzione del commando del M-19 nell’edificio della capitale, con oltre trecento ostaggi, compresi i giudici della Corte Suprema. Arriva poi la controffensiva dell’esercito, un’operazione durissima che trasforma il palazzo in teatro di un massacro: almeno 94 morti e molti dispersi tra magistrati, guerriglieri, militari e civili. Il debutto cade nel 41° anniversario di quei giorni, e Netflix accompagna il lancio con una frase che pesa.

27 ore di orrore seguite da 40 anni di domande senza risposta.

La serie allarga lo sguardo anche sulla battaglia legale e morale portata avanti per oltre vent’anni dalle famiglie delle vittime, decise a cercare verità e giustizia.

Volti per una ferita aperta

Natalia Reyes interpreta Pilar Navarrete; Carlos Manuel Vesga è il colonnello Alfonso Plazas Vega; Robinson Díaz veste i panni del presidente Belisario Betancur; Luna Baxter è la giornalista Olga Behar; Mariana Gómez è La Mona. Nel cast anche Santiago Alarcón nei panni di Alfonso Reyes Echandía, Nicole Santamaría in quelli di Ángela María Buitrago, Andrés Castañeda che interpreta Eduardo Umaña e Camilo Amores nel ruolo di Jimmy Beltrán, con molti altri interpreti a completare il quadro.

Proprio il personaggio del colonnello, incaricato di guidare l’operazione militare, divide le opinioni. Vesga lo racconta senza giri di parole.

“C’è chi lo considera un eroe e chi un assassino”

ha dichiarato l’attore.

Sette anni di ricerca, un caso ancora aperto

Dietro la serie c’è Dynamo, la casa di produzione di Cent’anni di solitudine, che ha lavorato circa sette anni con Netflix per raccogliere prospettive diverse sull’accaduto. Le riprese si sono svolte a Bogotà su un set di oltre quattromila metri quadrati, costruito in più di tre mesi, con una copia alta trenta metri della facciata originale del Palazzo di Giustizia.

La televisione aveva già guardato a quei fatti in passato, ma Palacio è la prima serie drammatica che dedica un’intera stagione all’assalto: Narcos, Escobar, el Patrón del Mal e El General Naranjo lo avevano toccato solo di passaggio. La regia è di Jayro Bustamante, che firma i primi tre episodi, con Édgar Nito e Samir Oliveros. La sceneggiatura porta le firme di Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos ed Estefanía Piñeres.

A più di quattro decenni dall’episodio storico, il caso resta senza una risoluzione legale e politica.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI