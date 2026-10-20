Nella terza puntata della 21esima edizione di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 17 ottobre, Anna Safroncik e Leonardo Lini sono finiti al centro della scena. A pesare sono stati i voti bassi della giuria per il loro quick, ma anche l’insinuazione di Guillermo Mariotto su un possibile interesse dell’attrice per il maestro.

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La fiducia incrinata dopo il quick

La coppia ha ricevuto un riscontro negativo dalla giuria e Safroncik ha parlato di demotivazione, descrivendo una sensazione di critica continua.

“Mi sento martellata e qualsiasi cosa non va bene”

ha detto, spiegando di cercare nel maestro un partner con cui condividere il ballo e non soltanto un insegnante. Alberto Matano ha osservato che forse l’attrice sta cercando qualcosa che Lini non può o non è tenuto a darle. Lei ha risposto che, senza dialogo, non riesce più a leggere i gesti del maestro e non lo sente vicino. Barbara D’Urso non ha girato intorno al problema e le ha detto senza filtri:

“Sei pesante”

Safroncik ha provato a correggere il tiro:

“No, sono demotivata. Lui mi ha demotivata abbastanza”

La giurata ha però difeso il ruolo di Lini:

“Non puoi essere difensiva e attaccarlo. Non è il suo ruolo motivarti. Hai preso atteggiamento sbagliato in questa coppia […] lui ha passione e tu sei fredda”

L’insinuazione di Mariotto

Mariotto ha lasciato da parte le lamentele tecniche e ha spostato l’attenzione sul legame personale tra i due. Ha chiesto di ascoltare Lini, definendolo pluricampione mondiale e bello come il sole, e ha sostenuto che proprio la bellezza del maestro possa essere uno dei problemi. Poi ha aggiunto che l’italiano, di Bassano del Grappa, è un polentone e che forse ci mette più tempo ad accettare che nella coppia di ballo ci sia qualcosa di più forte. Il passaggio conclusivo è stato diretto:

“Lui ci mette di più, non puoi pretendere che ti dà tutto subito. Perché tu, essendo così bella, l’avrai avuto sempre. Lui non te lo dà subito.”

Anna è rimasta in silenzio, poi ha sorriso imbarazzata e si è limitata a dire:

“Me lo dite tutti. Io sono ucraina: sono peggio”

L’attacco di panico e le voci sul flirt

Il percorso di Safroncik è stato complicato anche da un episodio precedente, durante la seconda puntata: l’attrice ha raccontato di aver avuto un attacco di panico mentre era in pista con Lini.

“Non vedevo e non sentivo più niente”

ha spiegato. Sarebbe stato il maestro a sostenerla nei movimenti, continuando a ballare mentre lei per pochi secondi ha temuto di perdere i sensi. Sulle voci di un presunto flirt con Lini, Safroncik ha preso le distanze e ha parlato di una fiducia ridotta:

“Mi fido meno di lui”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI