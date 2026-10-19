The Mosquito Bowl, il film bellico diretto da Peter Berg, arriva nelle sale il 30 ottobre e sbarca su Netflix il 25 novembre. È il primo vero tentativo della piattaforma di gestire un’uscita cinematografica e di comunicare i risultati del box office, dopo anni in cui a diffonderli erano stati osservatori esterni.

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Quando arriva su Netflix

La data da segnare è il 25 novembre: da quel giorno il film sarà disponibile in streaming per tutti gli abbonati. Prima, però, passa dal grande schermo, con l’uscita nelle sale fissata per il 30 ottobre in una selezione di cinema AMC e in altre location negli Stati Uniti. La finestra teatrale serve anche a rendere il film eleggibile agli Oscar, un passaggio che Netflix cura con attenzione crescente. Stavolta la piattaforma riporterà direttamente gli incassi, mentre in passato erano terzi a diffondere i dati. La prima mondiale è in programma il 22 ottobre all’AFI FEST 2026, con una premiere di gala al TCL Chinese Theatre.

La storia vera e il cast

Il film nasce dal bestseller di Buzz Bissinger e racconta una vicenda realmente accaduta: quattro stelle del football universitario si arruolarono nei Marines dopo l’attacco a Pearl Harbor e finirono per combattere nella sanguinosa invasione di Okinawa. Berg e Bissinger avevano già lavorato insieme proprio su Friday Night Lights. Sul grande schermo Nicholas Galitzine interpreta John McLaughry, Bill Skarsgård è Bob Baumann, Ray Nicholson veste i panni di Tony Butkovich e Tom Francis quelli di David Schreiner. Berg compare anche davanti alla camera nel ruolo del Gen. Buckner, mentre il cast di supporto include Brent Comer, Dominic Bogart, Jack Ingram, Ella Newton, Lola Bond, Stacy Clausen e Billy Smith.

Durata, musica e campagna premi

Il film dura 127 minuti ed è classificato R negli Stati Uniti. La fotografia è firmata da Jacques Jouffret, mentre le musiche sono degli Explosions in the Sky. Attorno all’uscita è prevista una campagna premi che punta sul film nel suo insieme, sui protagonisti e sul lavoro della squadra creativa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI