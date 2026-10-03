Rosario Fiorello torna su Rai1 domenica 18 ottobre alle 20:30, in prima serata, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. È lo stesso showman ad annunciarlo con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, accompagnato da poche parole: “Abbiamo una data!”.

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Una data ufficiale per il ritorno in prima serata

Per lo showman si tratta di un ritorno atteso sulla rete ammiraglia della Rai, dalla quale mancava dal 2011, l’anno in cui andò in onda il suo ultimo grande varietà, Il più grande spettacolo dopo il weekend. Quindici anni dopo il percorso si riapre dallo stesso palcoscenico. Il ritorno di Fiorello in Rai prevede due programmi, uno televisivo e uno radiofonico, che si muoveranno in parallelo.

La scelta del 18 ottobre ha una ragione precisa: lo show in prima serata servirà da trampolino di lancio per la nuova stagione della sua creatura radiofonica, «La Pennicanza», in onda alle 13:45 su Rai Radio 2 a partire dal giorno successivo. Un meccanismo già collaudato, che trasforma la vetrina televisiva in una rampa di lancio per l’appuntamento quotidiano con gli ascoltatori.

Il video-parodia che ha svelato l’indizio

Il modo in cui la notizia è arrivata al pubblico merita un passaggio a parte, perché Fiorello ha scelto ancora una volta l’ironia. Il filmato pubblicato sui social è una parodia di un celebre spot con Brad Pitt: lo showman cade a terra davanti a una scrivania, mancando completamente la sedia, mentre una voce femminile fuori campo recita la battuta “Questo chiaramente non è Brad Pitt”. Alla fine del video compare la scritta con le coordinate dell’appuntamento, domenica 18 ottobre, ore 20:30, Rai1.

Lo showman aveva già utilizzato questo registro per stuzzicare il pubblico: a fine settembre era circolato un primo teaser, sempre su Instagram e sempre in stile Brad Pitt, in cui Fiorello veniva ripreso in silenzio mentre in sovraimpressione appariva la scritta “prossimamente su Rai1”. Un indizio lasciato lì, senza spiegazioni, che ora trova il suo completamento nella data ufficiale.

Cosa sappiamo dello spettacolo e cosa manca ancora

Al momento le informazioni sullo spettacolo restano volutamente incomplete. Non sono stati comunicati né il titolo né il numero delle puntate, e mancano indicazioni sugli ospiti e sulla struttura del programma. Una riservatezza coerente con lo stile di Fiorello, che negli anni ha costruito gran parte della sua forza sull’effetto sorpresa e sulla capacità di tenere il pubblico in attesa fino all’ultimo.

Resta da ufficializzare anche la data di ripresa de «La Pennicanza» sul fronte radiofonico, che al momento non risulta ancora inserita nel palinsesto Rai. Quello che si sa è che la nuova serie debutterà il 19 ottobre alle 13:45 su Rai Radio 2, subito dopo la messa in onda del primo show televisivo. Due appuntamenti distinti, legati a doppio filo: la prima serata del 18 ottobre prepara il terreno, la fascia pomeridiana del giorno dopo raccoglie il testimone.

Per chi ha seguito la carriera dello showman in questi anni, tra televisione, radio e incursioni social, l’attesa è comprensibilmente alta. Dopo lo stop televisivo del 2011, il ritorno sulla rete ammiraglia è un passaggio significativo, reso ancora più interessante dalla contemporaneità con il rilancio del suo programma radiofonico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI