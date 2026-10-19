L’11 novembre 2026 arriva su Netflix The Body, serie horror teen in otto episodi creata da Quinn Shephard. Al centro ci sono un gruppo di ragazze di una scuola cattolica, un’iniziazione che va storta e visioni che iniziano a tormentare una piccola comunità.

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L’11 novembre su Netflix

Mercoledì 11 novembre 2026 gli otto episodi saranno disponibili sulla piattaforma. Quinn Shephard è showrunner e firma la regia del primo episodio. Nel cast Kristina Bogic interpreta Anya, Sara Boustany è Elise. Accanto a loro ci sono Sofia Wylie, Geena Meszaros, Shirley Chen e Gabby Windey, vincitrice di The Traitors, mentre Nnamdi Asomugha, Louisa Krause e Jackson Kelly completano il cast. La serie è classificata TV-MA. Amy Israel, Peter Chernin e Josh Stern seguono la produzione esecutiva per North Road; Riley Keough, Gina Gammell e Sacha Ben Harroche fanno lo stesso per Felix Culpa.

Un’iniziazione che apre le porte al diavolo

La storia prende avvio la notte di Halloween, quando una squadra di danza tutta al femminile si ritrova a fare i conti con sensi di colpa cattolici, desideri proibiti e visioni spettrali. A far scattare tutto è un’iniziazione a base di droghe che va storta, e che secondo il racconto potrebbe aver portato il diavolo nella cittadina. Da quel momento le ragazze cominciano ad avere visioni profetiche, mentre una frenesia collettiva travolge la comunità. Il trailer ufficiale si apre con una domanda che è anche una sfida:

“Can a person really contact the Devil?”

Shephard ha descritto il tono della serie come un mix di crudezza e spirito camp, uno psychodrama per teenager con accenti di horror cattolico. L’idea della fanciullezza come esperienza religiosa è un tema che la creatrice ha detto di aver sempre trovato affascinante, e che qui diventa materia narrativa insieme ai ricordi della propria adolescenza.

Tra Carrie e i film per teenager degli anni Novanta

Il legame con Carrie non arriva per caso. Shephard ha raccontato che The Body è una lettera d’amore ai film per teenager e ai thriller erotici degli anni Novanta e del periodo Y2K, citando tra i riferimenti il Carrie originale, Jennifer’s Body, Heavenly Creatures, Mean Girls e The Crucible. Il progetto è anche la storia più personale della sua autrice, che ha parlato di un modo giocoso di rielaborare gli incubi dell’adolescenza, in particolare crescere queer e repressa e la confusione legata a quel periodo. Parte di quel trauma viene però satirizzata nella serie. Le riprese si sono concluse a Toronto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI