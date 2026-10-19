Apu Nahasapeemapetilon torna a parlare ne I Simpson. Nel terzo episodio della trentottesima stagione, lo speciale di Halloween Treehouse of Horror Presents: The Revengening, andato in onda domenica sera, il personaggio ha una nuova voce: quella di Sunil Malhotra. Dopo anni di silenzio e polemiche, la serie sceglie di affrontare la propria storia.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il ritorno che rompe il silenzio

Per lungo tempo Apu è stato doppiato da Hank Azaria, attore bianco, e il suo ritratto è finito al centro di critiche per gli stereotipi sugli indiani d’America. La discussione è cresciuta nel 2017 con The Problem With Apu, il documentario di Hari Kondabolu che ha raccolto le esperienze di spettatori dell’Asia meridionale, spesso paragonati al personaggio o presi in giro per il suo accento. Azaria si è scusato per il ruolo avuto e si è allontanato dal personaggio; dopo il 2017, Apu è rimasto senza battute. Il silenzio, però, non ha mai davvero chiuso la questione.

Nello speciale di Halloween, una figura misteriosa si vendica di Springfield, e alla fine il killer si rivela essere proprio Apu. Il motivo della vendetta è l’oblio: il personaggio accusa la città di averlo cancellato. «Sono quello che avete fatto finta non esistesse», dice. Bart ammette che erano «troppo spaventati» per agire, mentre altri abitanti scherzano sulle «conversazioni interne che non hanno portato da nessuna parte». La serie mette in scena apertamente la propria difficoltà nel gestire la questione.

La nuova voce e le cautele della produzione

Per mantenere il segreto, la produzione ha evitato di distribuire copie in anticipo e ha fatto firmare accordi di riservatezza a chi ha lavorato all’episodio. Malhotra è nato in India ed è cresciuto vicino a Chicago. Ha alle spalle serie come Grey’s Anatomy, House e The West Wing, oltre a molto lavoro nell’animazione, da The Legend of Vox Machina a The Legend of Korra e Monster High; ha doppiato anche diversi videogiochi, tra cui World of Warcraft, League of Legends, Halo: Reach, Fallout 4 e Mortal Kombat 1.

La proposta, però, non lo ha entusiasmato subito. «Quando il mio agente mi ha chiamato per un’audizione per I Simpson, sapevo esattamente per quale ruolo fosse, e l’idea mi ha fatto sprofondare lo stomaco», ha raccontato. Malhotra era pronto a lasciare il progetto se la scrittura non fosse stata all’altezza, perché non voleva che Apu diventasse «il bersaglio della battuta». Ha chiesto un incontro con il produttore esecutivo Matt Selman, che ha parlato di un personaggio amato e di un ritorno pensato per farlo evolvere. «Siamo entusiasti di quello che Sunil ha già portato al ruolo e non vediamo l’ora di vedere altro di Apu in futuro», ha detto Selman.

Le battute sull’assenza e il futuro di Apu

L’idea di riportare Apu in questo modo è venuta allo sceneggiatore Nick Dahan, accreditato per The Revengening, e al co-produttore esecutivo Cesar Mazariegos. L’episodio gioca più volte sull’assenza: in una scena Apu dice a Homer che tutta la città si è dimenticata di lui, fingendo di raccontare un sogno; Homer risponde che non potrebbe mai succedere e che Springfield gli vuole bene. Il riferimento è diretto, ma anche affettuoso, e serve a ricucire il rapporto con un personaggio che non è mai stato solo una macchietta.

Accanto a Malhotra c’è Janina Gavankar, nuova voce di Manjula, la moglie di Apu, già doppiata in passato da Jan Hooks e Tress MacNeille. Stando a quanto riferito, Apu è destinato a tornare in modo permanente. Hank Azaria, intanto, ha espresso il suo sostegno al nuovo interprete.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI