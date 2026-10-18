Amici torna su Canale5 domenica 18 ottobre alle 14 con la seconda puntata condotta da Maria De Filippi. La scuola accoglie nuovi banchi, una terza disciplina sportiva fa il suo ingresso e sul palco si alternano giudici e ospiti.

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La scuola si allarga, tra conferme e un addio

Tra i banchi ci sono già Gabriele, per il pugilato, e India, per il judo. Accanto a loro si sistemano i ragazzi confermati dopo il confronto con i responsabili artistici che li avevano scelti nella prima puntata: Kashmere, Tìaso e Nicolò con Amadeus, Napo e Charli con Ambra, Aura ed Erness con Samurai Jay. Ci sono poi Anna M. con Alessandra Celentano, Shari con Rudy Zerbi e Anna A. con Lorella Cuccarini. Non tutti superano il momento: Posniak lascia la scuola, perché Rudy Zerbi non lo conferma nonostante una prima impressione positiva.

La registrazione, avvenuta giovedì 15 ottobre, porta anche l’ingresso del duo I Jed, che ottiene un banco con due sedie dopo aver cantato “C’era un ragazzo che come me”: sono loro a scegliere con quale professore lavorare. Saittawha si esibisce su Another Love, inserendo una parte in italiano, e riceve la conferma direttamente da Amadeus, che gli si avvicina per guardarlo negli occhi.

Ospiti e giudici della seconda puntata

Per la gara di canto il giudice è l’attore Claudio Santamaria, mentre Anbeta Toromani valuta quella di ballo. Sul palco arriva il cantautore Settembre, che presenta il singolo “Lentiggini”. La gara canora premia Shari. In studio c’è anche un passaggio di emozione per Ambra Angiolini, davanti a un’aspirante allieva, mentre un ballerino è costretto a saltare la propria esibizione.

Il pattinaggio artistico entra nella scuola

Dopo judo e pugilato, la terza disciplina sportiva è il pattinaggio artistico a rotelle. A consegnare la maglia è Luca Lucaroni, pluricampione mondiale. India scende per la prima volta sul tatami, mentre la classe segue le prime sfide degli sportivi e l’ingresso ufficiale della nuova specialità.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI