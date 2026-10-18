Alle 21.30 di domenica 18 ottobre, su Rai 1, va in onda “Alberto Angela racconta Giulio Cesare”, serata evento di Rai Cultura girata dal Colosseo, tra storia, spettacolo e memoria, dalle Idi di Marzo alla Roma di duemila anni fa.

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Il racconto dal Colosseo

Alberto Angela guida il pubblico, formato in buona parte da giovani, davanti all’Anfiteatro Flavio, mentre un’orchestra suona dal vivo. Il monumento, però, ai tempi di Cesare non esisteva ancora: sarebbe stato inaugurato più di cento anni dopo la sua scomparsa. Da questa distanza temporale nasce il racconto, che parte dalle Idi di Marzo e torna indietro fino agli anni in cui un politico ambizioso diventò conquistatore della Gallia e uomo più potente di Roma. Grazie alla realtà aumentata e a ricostruzioni immersive, il Colosseo si trasforma nei luoghi degli eventi narrati, dalle legioni alla Repubblica romana, dai popoli della Gallia all’Egitto dei faraoni. Il percorso segue la conquista dell’Europa occidentale, lo scontro con Pompeo, il passaggio del Rubicone, la guerra civile, il viaggio sul Nilo e la relazione con Cleopatra. La vicenda privata di Cesare si intreccia con la crisi della Repubblica e con un’ascesa che si interrompe alle Idi di Marzo del 44 a.C., quando i congiurati lo uccidono. Al centro resta una domanda: perché, a oltre duemila anni dalla morte, il suo nome sia ancora legato all’idea di successo e vittoria. L’iniziativa è realizzata con il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo e il Parco Archeologico del Colosseo.

Il rinvio e l’omaggio ad Andrea Moretti

La serata doveva andare in onda il 27 settembre, ma Rai e Alberto Angela hanno deciso di spostarla dopo la morte di Andrea Moretti, operaio deceduto al Colosseo: lo speciale è dedicato a lui. Fa parte della serie “Lo spettacolo della conoscenza” e nasce da settimane di riprese dentro e fuori l’Anfiteatro Flavio, con immagini girate dall’alto con i droni e passaggi in luoghi normalmente poco accessibili.

La diretta su RaiPlay e il libro

Chi non può seguire la televisione può guardare la diretta su RaiPlay in streaming. Angela ha firmato anche il volume Cesare. La conquista dell’eternità (Mondadori, 2025), dedicato alla figura del condottiero, che nel programma descrive così:

«un uomo di potere, consumato politico e condottiero».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI