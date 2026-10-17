Si riaccendono le luci sul palco del Grande Fratello Vip: Valeria Marini e Carmen Di Pietro sono tornate a esibirsi nei panni di Paola e Chiara, sulle note di Vamos a bailar. Prima dello show è arrivato il videomessaggio di Paola Iezzi, poi, sul finale, una nuova caduta.

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La sfida nella battle dei talenti

Nella serata di sabato 17 ottobre le due concorrenti hanno portato l’energia del duo nella Battle dei Talenti, misurandosi con gli altri inquilini della Casa. Nello stesso appuntamento, con un medley ispirato a Happy Days e Grease, si sono esibiti Federica Morello, Jonathan Kashanian, Megan Ria, Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi.

A dare il via alla performance di Valeria e Carmen ci ha pensato Paola Iezzi, che ha inviato alle due un videomessaggio con un “in bocca al lupo” speciale. La cantante ha poi commentato con entusiasmo sui social, rispondendo a un video dell’esibizione.

La caduta e il precedente a Tale e Quale Show

L’episodio di questa puntata arriva dopo quanto era successo pochi giorni prima, quando il passo falso delle due era diventato virale. Nella Nuvola Carmen aveva buttato il suo specchietto rotto e, per festeggiare, si era lanciata tra le braccia della coinquilina: colta di sorpresa, Valeria non era riuscita a sorreggerla ed entrambe erano finite a terra.

Non è la prima volta che le due si cimentano con questo pezzo. Nell’ottobre di due anni fa lo avevano proposto in coppia a Tale e Quale Show, chiudendo l’esibizione con un risultato tutt’altro che brillante. Gli autori del GF Vip speravano che quella carica caotica tornasse anche sul palco della nuova puntata, e così è stato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI