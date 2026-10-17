Antonio Banderas entra nel cast della quinta stagione di True Detective: l’attore spagnolo reciterà accanto a Nicolas Cage nel nuovo ciclo della serie antologica, come annunciato dalla piattaforma attraverso i propri canali social. Le riprese sono previste per il 2027 e la storia si sposterà a New York.

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Rai Garcia e Henry Logan, i due nuovi protagonisti

Banderas vestirà i panni di Rai Garcia, mentre Cage sarà Henry Logan, un detective newyorkese chiamato a occuparsi del caso al centro della stagione. L’indagine si svolgerà nella zona di Jamaica Bay, l’area costiera della città che prende il posto dei paesaggi ghiacciati dell’Alaska visti in Night Country. Sui due personaggi e sull’intreccio la piattaforma mantiene il riserbo: nessuna anticipazione sulla trama, nessuna data di debutto, con la sola conferma che la lavorazione comincerà nel 2027.

La regia di Issa López e i legami con la storia di Ennis

Alla guida creativa torna Issa López, già firma di Night Country, che ricoprirà il doppio ruolo di sceneggiatrice e regista. Tra i produttori esecutivi figurano Daniel Zelman, Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, gli stessi Cage e Banderas, Steve Golin, Richard Brown, Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson e Matthew McConaughey. Con New York, lo Stato diventa il quinto scenario principale distinto della serie. La sceneggiatrice ha spiegato che il nuovo ciclo manterrà un filo con la stagione precedente, pur raccontando una vicenda autonoma:

Ci saranno importanti collegamenti tra ciò che accade a Ennis, in Alaska, e i personaggi di Ennis, Alaska, e ciò che accade nella nuova stagione. Detto questo, è una nuova storia, nuovi personaggi, tutto nuovo.

Da McConaughey a Banderas, la lunga tradizione di star

Ogni stagione ha affidato il proprio mistero a interpreti di primo piano. Dopo Matthew McConaughey e Woody Harrelson, dopo Colin Farrell e Rachel McAdams, dopo Mahershala Ali e Jodie Foster, il nuovo capitolo punta su due attori capaci di passare dal dramma al thriller fino a ruoli più eccentrici. Banderas arriva da Tony, il biopic dedicato ad Anthony Bourdain, e da Babygirl con Nicole Kidman, oltre a una nomination agli Emmy per il Picasso della serie Genius. Cage ha invece esordito in televisione nel 2026 con Spider-Noir, dove interpretava Ben Reilly, cancellata dopo una sola stagione nonostante il consenso raccolto. Era stato lui stesso ad anticipare il proprio coinvolgimento durante un panel al New York Comic Con, prima dell’annuncio ufficiale.

HBO aveva rinnovato True Detective per un quinto ciclo nel febbraio 2024, subito dopo la conclusione di Night Country, che aveva portato a casa forti ascolti e un’accoglienza critica migliore rispetto alle stagioni precedenti: 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes contro il 55% dei giudizi del pubblico. Jodie Foster ha vinto un Emmy e un Golden Globe per quel capitolo, mentre Harrelson, McConaughey e Ali erano stati candidati per le rispettive stagioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI