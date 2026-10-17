È tornato su La7 venerdì 16 ottobre, dalle 21:15, Propaganda Live, la trasmissione di Diego Bianchi che alterna attualità, satira e musica e che si può seguire anche in streaming sul sito dell’emittente. La puntata si è aperta su un reportage dedicato alle rivolte giovanili in Francia.

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Il reportage dalle proteste in Francia

Il servizio della settimana ha portato il programma a Parigi, dove Bianchi ha incontrato studenti e insegnanti e ha seguito una manifestazione, raccogliendo testimonianze e punti di vista. Le voci dei protagonisti, prese direttamente dalla strada, restituiscono il clima di tensione di quelle giornate insieme alle ragioni di chi scende in piazza.

I monologhi, la musica, gli ospiti

Il palco dei monologhi è andato ad Andrea Pennacchi e a Luca Amorosino, che ha portato in scena il testo vincitore del Premio Mattia Torre. In studio era presente anche Valerio Aprea, mentre la parte musicale dell’appuntamento è toccata alla rapper Comagatte.

Il cast fisso e la chiusura

A commentare i temi della serata, tra i nomi ricorrenti del programma, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata. Dopo la satira di Makkox, la chiusura è toccata come sempre alla Social Top Ten, mentre a suonare dal vivo c’era la band guidata da Roberto Angelini.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI