Al Grande Fratello Vip 2026 è bastata una lista della spesa per far saltare gli equilibri della casa. Nella puntata del 16 ottobre Guendalina Tavassi e Alessandro Varsi si sono trovati faccia a faccia per un foglio passato di mano, e il confronto è arrivato fino allo studio.

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Il foglio della spesa conteso in confessionale

Il Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti di compilare la lista settimanale con una regola precisa: trenta minuti di tempo per stabilire cosa comprare e a cosa rinunciare, muovendosi dentro un elenco lungo di possibilità. Un margine così stretto, insieme a esigenze diverse, ha reso l’impresa più complicata del previsto, portando a galla il nodo vero, cioè quanto sia difficile scegliere insieme quando la decisione ricade su tutto il gruppo.

A ricostruire l’episodio è stata la stessa Tavassi, spiegando che il Grande Fratello aveva chiamato lei e Giulia in confessionale proprio per occuparsi della spesa.

«Questo foglio le avevo in mano io, stavano a prendere tutte cose spalmabili, ma mancava il bene primario. Cercavo di spiegarmi quando Varsi mi ha strappato il foglio dalle mani»

Durante la diretta Varsi ha negato di averle strappato di mano quel foglio, respingendo la ricostruzione della compagna di avventura.

Le reazioni nella casa

Varsi, che nel corso del confronto si è ritrovato paragonato a un pedalino, ha ribattuto rivendicando la propria maturità.

«non sono belle cose da dire, possiamo anche essere dei ragazzini immaturi o inesperti in questo mondo, ma credo di essere maturo a tal punto da capire chi mi vuole rigirare con un pedalino»

Sulla vicenda si è espresso anche Jonathan, schierandosi dalla parte dei più giovani della casa.

«non sono ragazzini, sono educati, preparati, hanno affrontato cose»

Il concorrente, che con i ragazzi ha stretto un legame solido, ha poi tenuto a precisare di non volerli influenzare. Guendalina, dal canto suo, si è detta convinta che la sua presenza finisca comunque per condizionarli. Anche Roncaccia ha commentato l’accaduto, giudicando molto carina la posizione di Giulia: la chiamata, ha osservato, era rivolta a loro due, ma l’obiettivo restava scegliere tutti insieme. Nel tentativo di riportare la calma nella casa è intervenuto pure Alex Belli.

Il confronto in studio

Dallo studio Selvaggia Lucarelli ha detto la sua, esordendo con l’idea che Guendalina veda dei fantasmini, cose che non succedono, e ricordando come la stessa dinamica sia già emersa in altre occasioni nella Casa, tanto che se ne discute da due puntate.

«per quel che mi riguarda siete molto più pedalini voi veterani dei ragazzi, Jonathan è alla pari, mentre voi mi sembrate molto succubi di Marina. Non è che il pedalino sei tu e non l’hai ancora realizzato?»

La Tavassi non ci è stata e ha chiesto perché, a quel punto, sia stata esposta in quel modo. Poi è arrivata la battuta di Cesara Buonamici, rivolta proprio a Jonathan.

«Jonathan quanta soddisfazione ti da vedere Guendalina sbroccare contro di loro? Non è che sei lì dietro che te la ridi?»

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI