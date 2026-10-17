Alla decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, la danza non è bastata a creare un terreno comune tra Megan e Andreas Muller. I due ballerini si sono confrontati davanti a tutti, tra una sfida rifiutata e i commenti di chi li osserva dall’esterno.

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Il confronto tra Megan e Andreas

Megan ha raccontato di aver sperato, entrando nella Casa, che il ballo potesse diventare con Andreas un’occasione di incontro e di divertimento. Fin da subito, però, ha percepito da parte sua una chiusura, confermata poi dal faccia a faccia tra i due. La domanda che rivolge al ballerino, vincitore di Amici di Maria De Filippi, è diretta:

«Siamo molto diversi, ma non hai curiosità verso di me? Io che a 20 anni mi metto in gioco, impegnandomi con una coreografia?»

La replica non concede molto spazio:

«Caratterialmente siamo molto diversi, io non ho mai avuto questo amore che ha lei per la danza; non è nel mio dna, nel mio sangue. Con la danza ho avuto un rapporto di amore e odio, come ogni lavoro mi ha portato gioie e soddisfazioni»

Per lui tra i due non c’è l’«incastro»: il rapporto con il ballo è stato vissuto più come un lavoro, capace di dare soddisfazioni ma anche dolori, che come una passione nel sangue. Per Megan, invece, il modo di stare sulla scena racconta il carattere di una persona, ed è per questo che descrive Andreas come molto schematico, agli antipodi rispetto a lei. Lui la definisce una ragazza dal «sangue caliente», più cinica di lui, e riassume la differenza dicendo che sono «l’alfa e l’omega».

La battle rifiutata e il consiglio di Ilary Blasi

Per dare alla serata una nota più leggera, all’insegna della musica, Ilary Blasi propone ai due ballerini di affrontarsi in una battle al centro della sala. Andreas, però, rifiuta: dice di non sentirsi a proprio agio e non cambia idea, nemmeno davanti ai tentativi della conduttrice di farlo sciogliere. Da lei arriva anche un consiglio diretto:

«Sii un po’ più morbido e aperto, non è carino questo rifiuto. Era solo per alleggerire la serata con un po’ di musica»

Il ritratto di Selvaggia Lucarelli

La scelta di non ballare divide, ma non coglie di sorpresa Selvaggia Lucarelli, che aveva già previsto una reazione del genere. Il suo ritratto parte da lontano:

«Ho capito il personaggio, si prende incredibilmente sul serio. Mi ricorda l’anziano del palazzo a cui dà fastidio i bambini che giocano a pallone sotto al palazzo. Sembra che Megan rappresenti tutto quello che non è lui, una ragazza positiva, empatia, intelligente, che non si prende sul serio, invece si chiude a riccio. Per lui è tutto giusto o sbagliato, non c’è mai un po’ di flessibilità. Secondo me ti potrebbe piacere Megan. Sei un ballerino e non ti piace il ballo, sei un mugugno continuo»

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI