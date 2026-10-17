Al Grande Fratello Vip 2026 la sintonia tra Alex Belli e Marina La Rosa è diventata uno dei temi più discussi dentro la Casa e nello studio. Lui parla di intesa e di amore libero, lei mette subito le mani avanti. Opinionisti e concorrenti si dividono su quanto questa vicinanza sia spontanea.

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La connection tra Alex Belli e Marina La Rosa

È l’attore a raccontare per primo il rapporto che si è creato con la compagna:

«C’è una bella connection».

Marina, però, frena e chiarisce subito la sua posizione:

«Non c’è nulla, precisiamo subito».

Alex allarga poi il discorso al suo modo di intendere i legami, citando proprio la donna:

«Il mio concetto è essere liberi di poter manifestare. Nel caso specifico della dottoressa La Rosa…».

Quanto alle accuse di essersi avvicinato a lei per convenienza, l’attore respinge l’ipotesi e sostiene di non doversi appoggiare a Marina La Rosa per guadagnarsi le nomination.

Le reazioni dallo studio

Dallo studio le letture sono opposte. Selvaggia Lucarelli nota il rossore dell’attore quando si trova accanto alla compagna e lo definisce un patatone. Cesara Buonamici, invece, non crede a una storia vera, pur ammettendo di divertirsi:

«La coppia è finta come i soldi del monopoli, ma li adoro. Lei apparentemente fredda, lui sempre debordante, ma da quando hanno rinunciato a quell’aria snob ci hanno guadagnato un sacco e gli altri rosicano da morire».

Più duro Moreno Morello, secondo cui Alex si sarebbe lasciato condizionare dai concorrenti più giovani e avrebbe capito quanto Marina sia abile a lavorare sottotraccia, spostando su di lei le attenzioni dopo essere finito nel mirino del gruppo. La diretta interessata ricostruisce così l’inizio dell’avvicinamento:

«Mi sono accorta una sera alle ore 21 che stavamo tutti in giardino e ho detto “se non ci fosse Alex in cucina cosa accadrebbe?”. Così il giorno dopo ho detto ad Alex di prendersi una pausa».

Jonathan Kashanian sintetizza la questione con un «chi si somiglia si piglia». Cesara Buonamici legge invece nella vicenda una provocazione alla quale i due avrebbero abboccato, paragonando Alex a Napoleone nella Casa. Selvaggia Lucarelli chiude invitando gli abitanti a riflettere sul ruolo che Marina ricopre in ogni dinamica:

«Invito tutti nella casa a riflettere su di un tema, Marina in ogni dinamica ha sempre un ruolo. Io dico solo: agli abitanti della casa riflettitici, Marina ti infili un po’ dappertutto».

Dalle nomination alla chimica linguistica

L’intesa è arrivata dopo un avvio tutt’altro che semplice. Il 25 settembre Alex ha affrontato Marina con un «Ti piaccio, ma non mi sopporti», dopo una nomination ricevuta da lei. Nella quinta puntata erano stati convocati da Ilary Blasi nella Mystery Room, dove si è parlato del loro rapporto complicato: un confronto che Cesara Buonamici aveva definito «uno scontro tra giganti», chiudendo con «Vanità delle vanità, tutto è vanità».

Poi la tensione si è sciolta anche sul piano del gioco. In cucina, con Giulia Provvedi che simulava di impugnare una telecamera, i due hanno recitato i ruoli di una soap opera romantica, tra battute da melodramma, sguardi intensi e un finale sospeso. La sauna si è trasformata nel luogo delle confidenze: Alex si è lasciato andare a un corteggiamento esplicito, frenato da lei, che tra una risata e l’altra ha raccontato un retroscena, ovvero che in occasione della prima edizione del reality si sarebbe invaghita di un autore del programma. All’ipotesi dell’attore su cosa sarebbe accaduto se si fossero conosciuti prima, «Se ci fossimo beccati in tempi non sospetti…», la donna ha replicato: «Perché adesso sono sospetti?».

Alex definisce la loro intesa una chimica linguistica, una sorta di evoluzione della chimica artistica che aveva caratterizzato il suo percorso con Soleil Sorge nel 2022, e tiene a precisare cosa significhi per lui l’amore libero:

«Si intende libero di essere sé stessi, non c’è sempre la declinazione in qualcosa di erotico».

L’attore è sposato con Delia Duran e lo scorso marzo la coppia ha accolto il piccolo Gabriel. Anche dopo la nona puntata, quando diversi concorrenti avevano letto nell’alleanza soltanto una mossa strategica, i due hanno continuato a sostenersi e ad analizzare insieme le dinamiche del gioco. Marina ha parlato di un’attrazione legata al fatto di vedere l’attore «molto più lucido rispetto ad altri», e lui ha risposto con un «Menomale che ci sei». A insospettire parte della Casa sono stati proprio la ritrovata armonia e il sostegno reciproco, con Megan Ria e Jonathan Kashanian tra i più scettici.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI