Prime Video ha scelto Esther McGregor ed Emilio Sakraya come protagonisti di Fourth Wing, la serie che la piattaforma sta sviluppando dal romanzo di Rebecca Yarros. McGregor interpreterà Violet Sorrengail, Sakraya vestirà i panni di Xaden Riorson. Prime Video non ha voluto commentare la notizia.

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La scelta dei due interpreti

McGregor ha 24 anni ed è figlia dell’attore Ewan McGregor. Ha iniziato come modella prima di passare alla recitazione, esordendo con un cameo nella serie del padre Obi-Wan Kenobi. Nel suo percorso figurano anche We Were Liars, vista di recente su Prime Video, High School su Freevee e il film Babygirl. Prossimamente sarà protagonista di Life Is Strange per Amazon.

Sakraya è un attore e musicista tedesco che si esibisce con il nome d’arte Emilio. Il suo curriculum è diviso tra produzioni tedesche e americane, da Rheingold a Tribes of Europa, da Warrior Nun a Those About to Die, e ha da poco chiuso le riprese della terza stagione di One Piece su Netflix, dove interpreta in modo ricorrente Koza, leader dell’esercito ribelle. Tra i lettori della saga era lui la prima scelta per il ruolo di Xaden.

Chi sono Violet e Xaden

Nel romanzo Violet ha vent’anni e un’esistenza tranquilla programmata, che salta quando la madre, generale dell’esercito, le ordina di entrare al Basgiath War College per diventare cavalcatrice di draghi, in competizione con centinaia di altri candidati. Xaden è il più potente e spietato dei wingleader del Riders Quadrant, un “marchiato” perché i suoi genitori hanno preso parte alla prima ribellione, e ha il potere di controllare le ombre. All’inizio i due si detestano, poi il legame si trasforma in qualcosa di più profondo.

“Con meno draghi disposti a legarsi di quanti siano i cadetti, i più ucciderebbero Violet per migliorare le proprie chance di riuscita. Gli altri la ucciderebbero soltanto perché è la figlia di sua madre.”

La saga e la serie

Amazon MGM ha acquisito i diritti dei libri nel 2023 e lo sviluppo è partito con la Outlier Society di Michael B. Jordan, casa legata allo studio da un accordo generale. Alla guida creativa c’è Meredith Averill, co-creatrice di Locke & Key, subentrata come showrunner a settembre 2025 al posto di Moira Walley-Beckett. Il primo episodio sarà diretto da Lisa Joy, già tra gli artefici di Westworld.

La produzione esecutiva è affidata ad Averill con Jordan ed Elizabeth Raposo per Outlier Society, a Yarros, a Jonah Nolan, Lisa Joy e Athena Wickham per Kilter Films e a Liz Pelletier e Sherryl Clark per Premeditated, società sorella di Entangled Publishing. Stefano Agosto, executive vp television di Outlier Society, è co-produttore esecutivo.

Il primo romanzo, uscito nel 2023 e diventato un bestseller, apre la saga Empyrean, proseguita con Iron Flame nel 2023 e Onyx Storm nel 2025. Yarros ha in programma cinque volumi e ha lasciato intendere di essere al lavoro sul quarto, mentre titoli e date di uscita dei libri ancora da scrivere non sono stati resi noti. L’intento, se la serie funzionerà, è di adattare anche gli altri romanzi distribuendoli su più stagioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI