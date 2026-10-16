Dal 19 ottobre su Rai Yoyo, alle 10.30 e alle 18.15, debutta Carletto, la nuova serie animata per i più piccoli tratta dai libri illustrati di Rotraut Susanne Berner. L’intera stagione si potrà recuperare in boxset su RaiPlay, in una produzione dello studio bolognese Palomar firmata insieme a Rai Kids.

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Un coniglietto curioso per i bambini dai 2 anni in su

Il protagonista è Carletto, un coniglietto di 5 anni pieno di curiosità ed energia, che abita con il papà, la mamma e la sorellina Clara in una casa accogliente con il giardino. Nelle sue giornate ci sono l’inseparabile amica Monica, una bambina premurosa e riflessiva, e il cane Bello. Con loro il piccolo si muove alla scoperta di quello che lo circonda, e ogni gioco o piccola avventura diventa l’occasione per crescere un po’.

Il ritmo della narrazione resta delicato, rispettando i tempi e l’emotività di chi si affaccia per la prima volta al linguaggio televisivo, ed è pensato su misura per un pubblico dai 2 anni in su. Ogni puntata costruisce un ambiente sicuro in cui sperimentare, sbagliare e rimettersi in gioco, con la supervisione discreta ma rassicurante dei genitori e della nonna, sempre pronti a intervenire con dolcezza, comprensione e la giusta dose di ironia. Il risultato tiene insieme divertimento ed educazione emotiva: i bambini trovano rassicurazione, i genitori spunti e modelli utili.

Ventisei episodi tra firme internazionali e coproduzione europea

La scrittura delle 26 puntate è affidata a un team di sceneggiatori di alto livello. Ne fanno parte l’italiana Tea Orsi, già al lavoro su produzioni come “Topo Gigio” e “Giulio Coniglio”, e il britannico Sam Morrison, che ha firmato serie come “Peppa Pig” e “Shaun the Sheep”. Alle spalle c’è un’opera illustrata di grande prestigio, perché Rotraut Susanne Berner ha vinto il Premio Andersen nel 2016, e i suoi libri con Carletto protagonista sono pubblicati in Italia da Gribaudo. La lavorazione ha richiesto un anno.

Quella di Carletto è una coproduzione europea che unisce la tv pubblica italiana, quella tedesca (ZDF) e la piattaforma olandese Videoland, distribuita su scala internazionale da Mediawan Kids&Family e sostenuta dai contributi del Ministero della Cultura, di Nordmedia, di NL Film Incentive, dell’Unione Europea e della Regione Emilia-Romagna attraverso la sua Film Commission.

L’animazione di Palomar, da Bologna al mondo

Palomar è entrata nel settore dell’animazione nel 2020, dopo l’unione con il gruppo Mediawan, con l’obiettivo di costruire un centro di produzione proiettato sull’internazionale e capace di replicare i successi ottenuti nel live action. Le sinergie con le principali realtà europee del settore hanno arricchito nel tempo le competenze operative dello studio. Carletto è la sua terza coproduzione internazionale, dopo “Il villaggio incantato di Pinocchio” e “Le tre moschettiere”, ed è il primo progetto realizzato interamente con la tecnica dell’animazione 2D. Lo studio è ora al lavoro anche sul suo primo lungometraggio animato, “Twisted”, considerato una delle sfide produttive più ambiziose in corso in Europa.

Per la propria sede di animazione Palomar ha scelto l’Emilia-Romagna, consolidando un canale di collaborazione con le istituzioni locali e con la Cineteca di Bologna: dal 2025 il dipartimento ha trovato casa in via Pietralata 55/2a, negli spazi della Fondazione Cineteca di Bologna. Questa collaborazione ha permesso di ampliare la struttura produttiva e di attrarre talenti da tutto il mondo. Oggi il team conta circa 25 professionisti, tra esperti internazionali e giovani italiani formati all’interno dello studio, tutti al lavoro sulle avventure di un coniglietto che impara a conoscere se stesso e i propri sentimenti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI