Tra Gian Marco Ciaccia e Alessandro Roncaccia potrebbe riaprirsi il confronto nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Piera Meloni sarebbe stato ricontattato dalla produzione dopo le accuse lanciate in confessionale, ma per ora non avrebbe dato la sua disponibilità a un nuovo rientro nel reality.

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Le accuse in confessionale e la replica di Roncaccia

Gian Marco Ciaccia, tennista, è l’ex compagno di Piera Meloni: nella Casa, lei si era presentata dicendosi innamorata e intenzionata a proteggere la loro storia, salvo poi cambiare idea davanti all’intesa nata con il coinquilino Alessandro Roncaccia.

Nell’ultima puntata gli autori hanno trasmesso un suo confessionale dai toni durissimi, in cui ha definito Roncaccia un manipolatore e un paravento.

«Secondo me, Roncaccia ha sfruttato un momento di fragilità di Piera per dirle esattamente ciò che, in quel momento, lei avrebbe voluto sentirsi dire. Per me questa è manipolazione pura»

La replica del diretto interessato è arrivata subito, in diretta, con la richiesta di dirsi le cose in faccia invece che al riparo delle telecamere del confessionale.

«Io voglio semplicemente dire a questo ragazzo che avevo stima nei suoi confronti. Quando mi ha salutato mi ha detto “non voglio che pensi che ce l’abbia con te”. Poi però vedo che mi dà del manipolatore e del paravento, quindi la prossima volta Gianmarco queste cose dimmele in faccia così ne parliamo da ragazzi maturi ed educati quali siamo, senza magari dirle in confessionale»

Piera, invece, non è apparsa turbata: con Roncaccia ha scherzato proprio su quella parola, prendendo in giro l’ex compagno.

Le storie social e i contatti con la produzione

Sul fronte social, Gian Marco ha lasciato intendere qualcosa in più. Nelle storie Instagram di Federico Perna, compagno di Guendalina Tavassi, si vede che ha sostituito lo sfondo del suo iPhone: al posto della foto di Piera ora campeggia l’emoji di un fantasma. Nel video Perna ha commentato: «E adesso vai a rimettere a posto quei due mitomani», un invito piuttosto esplicito a rientrare per un nuovo faccia a faccia. È comparso poi un secondo messaggio, un «Arrivo FRA» che rimanda al modo in cui Roncaccia si è rivolto a lui durante la loro chiacchierata.

Gli indizi social non bastano però a mettere nero su bianco il ritorno. Secondo una fonte molto vicina a Gian Marco, gli autori lo avrebbero cercato lunedì 12 ottobre e poi di nuovo la mattina di martedì 13, a ridosso delle dichiarazioni di Roncaccia. Per il momento, comunque, Ciaccia non avrebbe intenzione di dire sì a un nuovo impegno in TV.

La richiesta di restare in Casa e la posizione di Piera

Sul come potrebbe svolgersi un eventuale confronto è intervenuta Ilary Blasi, spiegando in puntata che la decisione spetta alla diretta interessata.

«Gian Marco ha richiesto al GF di poter restare in casa un po’ di tempo, un giorno o due… però la scelta spetta a te, Piera»

La risposta di Piera, in realtà, era già arrivata prima.

«Se tu hai fatto questa richiesta per tornare insieme, la risposta è no»

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI