Il Volo torna in prima serata su Canale 5 con la quarta edizione del suo show di fine estate, girato ancora una volta all’Esedra di Palazzo Te, a Mantova. Quest’anno il programma cambia titolo e diventa “Uno per tutti”: va in onda il 14, il 21 e il 28 ottobre.

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La formula, con tre conduttori a rotazione

Il meccanismo ruota attorno ai tre interpreti, che a turno prendono in mano la conduzione affiancati ogni volta da un altro nome dello spettacolo. Ad aprire le danze è Piero Barone, che può contare su Amadeus. Tocca poi a Ignazio Boschetto con Noemi, mentre nell’ultima puntata Gianluca Ginoble si misura con Katia Follesa. Il progetto porta la firma di Michele Torpedine, è organizzato e prodotto da FriendsTV e ha la regia di Luigi Antonini.

Le registrazioni si sono tenute il 24, il 26 e il 27 settembre, sempre a Palazzo Te, che per il secondo anno consecutivo fa da sfondo alle esibizioni. Il copione resta quello collaudato, fatto di brani in solitaria e in gruppo, omaggi ad autori come Gino Paoli, Sergio Endrigo e Umberto Bindi, arie d’opera e classici napoletani, più duetti con voci della scena pop. Non mancano pagine inedite e riletture di pezzi celebri, scelte spesso seguendo i gusti personali dei tre, con l’orchestra di 70 elementi diretta da Marcello Rota a sostenere l’impianto musicale.

La lista degli ospiti

La prima serata mette insieme Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Madame, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Fabio Concato, Sarah Toscano, Camilla Ardezi e Roberto Colella. Nei due appuntamenti successivi salgono invece sul palco Emma, Luca Carboni, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Nek, Malika Ayane, i Blue, Michele Bravi e Nina Zilli.

Il nuovo album e i concerti di dicembre

Il 6 novembre arriva “Our Christmas”, disco per Epic Records / Sony Music Italy già pre-ordinabile in CD e in LP White. Raccoglie alcuni classici delle feste: da White Christmas a Astro del ciel, da Adeste Fideles a Amazing Grace, passando per Feliz Navidad, It’s Beginning to Look a Lot like Christmas e O Holy Night. Ci sono anche l’Ave Maria in due versioni, quella firmata da Franz Schubert e quella di Charles Gounod.

Al disco si accompagna la tournée “Il Volo – Christmas Nights”, con la produzione di MT Opera & Blues e Friends & Partners, che a dicembre 2026 tocca i principali palasport italiani. Si parte il 7 dicembre a Milano (Unipol Forum), si prosegue il 12 a Firenze (Nelson Mandela Forum), il 17 a Roma (Palazzo dello Sport), il 19 a Torino (Inalpi Arena) e il 20 a Bologna (Unipol Arena).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI