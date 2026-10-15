Torna GialappaShow: l’ottava stagione debutta domenica 19 ottobre alle 21.30 su TV8 in prima visione, in contemporanea su Sky e in streaming su NOW. Al timone resta il Mago Forest, affiancato puntata dopo puntata da compagni di conduzione sempre diversi.

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Simona Ventura apre la nuova stagione

La puntata d’esordio avrà come co-conduttrice Simona Ventura, che torna accanto a Giorgio Gherarducci e Marco Santin a più di trent’anni di distanza dalla sua prima collaborazione con la Band, ai tempi di Mai dire Gol. La nuova stagione è stata presentata a Milano, al ristorante Il Marchese, e il ritorno della conduttrice è stato tra i temi più raccontati. Nelle settimane successive toccherà a Bianca Balti e Elio Germano affiancare Forest, mentre Jasmine Trinca sarà ospite speciale della stagione. Nel cast non c’è Michela Giraud, impegnata con il suo tour.

Forest ha preso la cosa con l’ironia di sempre: si era persino valutata l’idea di sacrificare un presentatore per celebrare la «figliola prodiga», senza però riuscire a trovare quello giusto. Sul palco preferisce non programmare nulla.

Mi lascerò trasportare, come sempre. Sono curioso di sapere quello che farò. Sono il mio primo spettatore.

Alessandro Betti ha detto che è stato bello ritrovare una conduttrice che il pubblico della Gialappa’s ricorda bene, e che il rapporto non è cambiato nonostante il tempo passato. Per Giulia Vecchio lavorare con lei ha significato incontrare una figura che appartiene alla storia del programma, capace di portare sul set una follia tutta sua: un incrocio tra generazioni, con i personaggi di sempre da una parte e le nuove interpretazioni comiche dall’altra.

Max Angioni entra nella squadra

La novità più attesa dell’ottava edizione è Max Angioni, che porterà in scena personaggi molto diversi tra loro. Ci sarà uno psicologo convinto di spiegare ragionamenti che hanno senso solo per lui, un cantante reggaeton poco credibile, e Fulvio Falchi, il leader surreale del partito Italia Ganza. Lo vedremo anche nella fiction corale Ultimo Appuntamento, nei panni di Lele Adani.

L’accoglienza del gruppo non è stata delle più calorose, come da tradizione: i Gialappi hanno raccontato di averlo voluto per tre anni, quando però aveva un contratto con Mediaset, e di averlo poi accolto isolandolo. Stefano Rapone ha confermato che il nuovo arrivato dovrà conquistarsi poco a poco l’affetto dei colleghi, e Angioni sa che la sfida è alta perché il livello dei comici che lo circondano è ormai consolidato.

Ci sono persone che lavorano in televisione, persone che sono brave in televisione e poi persone che in televisione splendono. Simona è una di queste.

Su come si tiene in piedi un programma dopo tante edizioni, Marco Santin e Giorgio Gherarducci hanno le idee chiare.

Bisogna rinnovarsi sempre, cambiare uno dei segreti è togliere i personaggi prima che stufino la gente.

Non mancherà la satira politica: nella prima puntata arriverà un filmato dedicato al governo, costruito con alcune delle dichiarazioni più discusse dei suoi esponenti. Il materiale era così abbondante da richiedere un taglio netto, tanto che il risultato durerà circa quattro minuti. La Gialappa’s continuerà anche a commentare filmati e programmi televisivi, prendendo di mira i tormentoni del web e i personaggi che dominano la scena mediatica.

Nuove parodie e vecchi personaggi

Tra i volti più attesi c’è Brenda Lodigiani, che riporta in scena Victoria Cabello e l’androide Ester Ascione, ormai tra i suoi personaggi più riconoscibili, e ne aggiunge di nuovi. La novità più curiosa è la parodia di Federica Sciarelli, immaginata mentre, rimasta senza il suo programma, si inventa persone scomparse pur di averne da cercare. L’idea è nata chiedendosi cosa possa fare una conduttrice di Chi l’ha visto? quando la trasmissione non c’è più, e l’attrice ha raccontato di esserne quasi ossessionata. In arrivo anche una Serena Autieri esageratamente napoletana e le incursioni di Annalaisa.

Anche Giulia Vecchio torna con nuove imitazioni, a cominciare da Emma Marrone, ritratta mentre litiga con gli haters e trasforma ogni polemica in un’ossessione. L’obiettivo, spiega, resta sempre lo stesso: far ridere senza tradire l’identità del personaggio, partendo da un accento che sente in parte anche suo. L’attrice continuerà inoltre a vestire i panni di Lorella Cuccarini, alle prese con musical improbabili che scrive e interpreta da sola, e quelli di Iva Zanicchi, di nuovo a caccia del mare.

Ubaldo Pantani riporta Gineprio, il nerd in cerca della sua anima gemella, che stavolta potrà uscire dagli studi televisivi per incursioni in palchi ed eventi in giro per l’Italia. L’attore lo descrive come un quadro in cui ognuno vede qualcosa, un personaggio che dietro la rassegnazione nasconde una certa dolcezza. Arriveranno anche parodie legate all’attualità televisiva, da Francesco Chiofalo a Paolo Del Debbio, su cui Pantani preferisce mantenere il riserbo, anche per scaramanzia.

Tra le fiction torna Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino ancora nei panni di Jean Claude e Madre. La storia parte da un terremoto: la rete mette in discussione la permanenza della serie e propone cambiamenti nel cast, dando il via a peripezie che accompagneranno il pubblico per nove puntate. Garbarino scherza sul futuro di Madre, un’eroina sempre più sopra le righe, mentre Cesena non nasconde quanto lavoro richieda ogni episodio.

Cambia anche il citofono dello show, affidato ad Alessandro Betti dopo che Miriam ha lasciato il ruolo: al suo posto arriva Ivan, all’apparenza mite e timido ma non per questo innocuo. Betti sarà anche una nuova versione di Amos, impegnato tra televendite e telepromozioni, e darà il volto a un cantante lirico invadente che si intromette nelle esibizioni degli ospiti musicali. Torna poi Doc Doc, radiato dall’albo dei medici e deciso a curare il Paese passando alla politica, con un partito avversario guidato dal personaggio di Angioni.

Completano il cast Giovanni Vernia con Terzultimo, cantante affermato e ossessionato da chi arriva ultimo, ed Edoardo Ferrario con le sue startup che si rivelano idee già viste e con la rubrica affidata al suo Aldo Cazzullo. Ci saranno ancora Toni Bonji nei panni dell’avvocato Enrico Maria D’Ufficio, Gigi con Stefano De Martino e Roberto Saviano nella Malavisione, e Ross con Francesco Gabbani, che nella prima puntata incontrerà il vero cantante. Non mancheranno le Storie Male di Maccio Capatonda, le fiabe notturne di Arborio Corbellini e Casa Piersilvi, la nuova fiction in cui Lodigiani e Pantani interpretano Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Confermati anche i Neri per Caso, con Vittorio Cosma alla direzione musicale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI