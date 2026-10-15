Da oggi, giovedì 15 ottobre, Crystal Lake è disponibile su HBO Max. La serie, prodotta da A24, riporta sullo schermo le origini della saga di Venerdì 13, con Linda Cardellini nei panni di Pamela Voorhees.

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Un lago, un lutto e due investigatori

Gli otto episodi si possono vedere tutti da subito. Ruotano attorno a una madre single che non riesce a farsi una ragione della morte del figlio Jason, annegato nel lago della città poco meno di un anno prima. Quando due investigatori alle prime armi cominciano a curiosare nella sua vita, la quiete della provincia si incrina e lascia spazio a una tensione che cresce di scena in scena.

Al fianco della Cardellini ci sono William Catlett, nel ruolo del capo della polizia locale, Levon Brooks, Devin Kessler nei panni della giornalista Brianna Brooks, Cameron Scoggins in quelli dell’agente Dorf, Gwendolyn Sundstrom in quelli di Grace e il piccolo Callum Vinson, che presta il volto a Jason. Il racconto tiene insieme le atmosfere da incubo con gli intrighi di paese e lo scavo psicologico, raccontando ciò che la comunità si porta dietro e il modo in cui affronta la perdita.

Dietro le quinte: A24 e Brad Caleb Kane

La produzione è di A24, mentre Brad Caleb Kane firma la serie come creatore, sceneggiatore e showrunner, ricoprendo anche il ruolo di produttore. Nel suo percorso ci sono lavori come IT: Welcome to Derry, Tokyo Vice, Warrior e Black Sails. Le riprese si sono svolte nel New Jersey; la vicenda è ambientata negli anni Settanta, dove lutto, vendetta e delitti sanguinosi si intrecciano.

Per il franchise si tratta del primo progetto ufficiale dai tempi del reboot cinematografico del 2009, firmato da Marcus Nispel.

Da Betsy Palmer a Linda Cardellini

Nella saga originale il ruolo di Pamela era andato a Betsy Palmer, figura centrale ma relegata ai margini dei capitoli successivi, dominati dal figlio. La serie si concentra su di lei prima che diventi la killer del primo Venerdì 13 e torna anche sull’infanzia di Jason e sugli avvenimenti che hanno alimentato la leggenda sanguinosa del Camp Crystal Lake.

Quanto all’interprete, Cardellini è stata protagonista di Dead to Me e ha alle spalle anche l’esperienza in ER.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI