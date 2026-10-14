HBO ha ordinato una nuova miniserie di Girls, cinque episodi che riportano sullo schermo Hannah Horvath e le sue amiche. Il cast originale torna al completo e le riprese cominceranno nel 2027.

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Il cast originale al completo

A tornare saranno Lena Dunham, Allison Williams, Zosia Mamet e Jemima Kirke, insieme ad Andrew Rannells, di nuovo nei panni di Elijah, a dieci anni di distanza dalla sesta e ultima stagione.

Alla produzione esecutiva ci saranno Dunham, Judd Apatow, Ilene S. Landress e Michael P. Cohen, mentre Williams, Kirke, Mamet e Rannells figureranno come co-produttori esecutivi. Per il revival Dunham assumerà anche il ruolo di showrunner unica, incarico che nell’originale condivideva con Jenni Konner. Nell’annuncio non compaiono né Konner né Adam Driver, interprete di Adam Sackler. Nel suo libro Famesick, uscito quest’anno, Dunham ha raccontato di non aver più avuto contatti con lui dalla fine della serie, e sull’eventuale ritorno dei due non è stato detto nulla.

Hannah e le altre verso i quarant’anni

Il ritorno, ha spiegato la creatrice, era immaginabile solo a patto di avere una storia precisa da mettere in scena. L’idea ha preso corpo quando ha cominciato a figurarsi le protagoniste nel presente, con uno sguardo diverso da quello che aveva accompagnato le loro avventure giovanili.

Dunham ha anche immaginato dove potrebbero trovarsi oggi. Hannah, che ora insegna al Bard College, sta crescendo suo figlio e guarda alla fama con meno ossessione di un tempo. Per Marnie il canto resta centrale, insieme a un terzo matrimonio da affrontare. Jessa abita in Croazia, su una barca, e non crede nei vaccini. Shoshanna, dopo aver sposato e poi divorziato dal sindaco di New York, guida una piccola azienda di abbigliamento sportivo che punta a un basso impatto ambientale, mentre Elijah ha conquistato un ruolo di peso in una sitcom e continua a cercare l’amore.

Restano anticipazioni della stessa autrice, non la trama della nuova stagione, che non è ancora stata svelata. Quello che il revival permetterà di osservare è quanto siano cambiate le priorità delle protagoniste e quanto, invece, resistano i difetti e le contraddizioni che hanno reso Girls una serie tanto discussa.

Per Amy Gravitt, che in HBO e HBO Max segue la programmazione comedy, il cuore del progetto è il salto dal caos dei vent’anni alla soglia dei quaranta. Il contesto attorno alle protagoniste è cambiato e loro stesse sono adulte, ma il revival punta a recuperare quell’impasto di ironia, disagio e imperfezione che ha definito il tono della serie.

Da cult discusso a ritorno atteso

Trasmessa dal 2012 al 2017, Girls ha seguito Hannah e i suoi amici tra lavoro, relazioni e insicurezze nella New York dei vent’anni, costruendo un ritratto della generazione millennial lontano dalle versioni patinate di altre storie ambientate nella stessa città. Nel tempo ha collezionato 19 candidature agli Emmy e due vittorie, oltre a due Golden Globe, tra cui quello per la miglior serie televisiva, commedia o musical.

Nell’ultima stagione Hannah lasciava New York per dare alla luce Grover. Il nuovo capitolo è stato presentato con un video in cui le protagoniste si ritrovano insieme: Dunham chiede al gruppo se sia pronta a girare la prossima estate e Rannells risponde per scherzo.

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L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI