Lunedì 19 ottobre, in prima serata su Rai 1, va in onda la seconda puntata della terza stagione de I casi di Teresa Battaglia. Il doppio appuntamento porta sul piccolo schermo gli episodi 3 e 4 e riparte dalla caccia a un assassino che a Udine non accenna a fermarsi.

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Nuovi delitti a Udine e un movente che cambia peso all’indagine

La puntata è tratta da Figlia della Cenere di Ilaria Tuti. Nel terzo episodio il corpo senza vita di un giovane gestore di enoteca viene ritrovato accanto a un ruscello: l’uomo è stato strangolato e mutilato, e i segni riportano a quelli già osservati nei delitti precedenti. Per Teresa Battaglia, il ruolo che ha il volto di Elena Sofia Ricci, continuare a parlare di coincidenze diventa sempre più complicato, perché le vittime sembrano scelte seguendo un criterio preciso.

Quel criterio racconta qualcosa di scomodo. Dietro esistenze all’apparenza normali, gli uomini uccisi avrebbero nascosto comportamenti violenti nei confronti delle donne. Il killer, dunque, non colpirebbe a caso: sceglierebbe bersagli legati a colpe taciute, note soltanto a chi è entrato in contatto con storie rimaste nell’ombra. Nella puntata emergono tre vittime accomunate da un passato di violenze, un filo che tiene insieme i diversi episodi.

Il primario, le tangenti e l’imbalsamatore in coma

Nel quarto episodio l’assassino torna a colpire e la nuova vittima è il primario di ortopedia del Policlinico. L’omicidio apre un fronte ulteriore: dagli accertamenti affiora anche un giro di tangenti che potrebbe intrecciarsi con la scia di sangue. Gli investigatori arrivano a individuare un possibile responsabile in un imbalsamatore della zona, figura che pesa sul clima cupo della storia.

L’uomo tenta la fuga, ma resta coinvolto in un grave incidente stradale e finisce in coma. A quel punto Teresa si trova davanti a un dubbio pesante: è davvero lui il presunto serial killer, o soltanto un tassello di un disegno più ampio? Il sospettato, in ogni caso, non è in grado di rispondere alle domande degli inquirenti, e la soluzione appare vicina proprio nel momento in cui diventa più sfuggente.

Il cast, la produzione e come seguire la serie

Accanto a Elena Sofia Ricci tornano Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, Fausto Maria Sciarappa, Sara Drago, Giulia Petrungaro, Marial Bajma-Riva, Ettore Belmondo, Massimo Poggio e Maurizio Donadoni. La regia è di Kiko Rosati, la produzione porta la firma di Rai Fiction e Publispei, mentre il romanzo da cui la fiction è tratta è edito da Longanesi.

Sul fronte degli orari, il terzo episodio è programmato alle 21:30 e il quarto alle 22:30, con la puntata che dovrebbe chiudersi intorno alle 23:40, salvo cambi di palinsesto. Chi preferisce recuperarla può farlo su RaiPlay, sia in diretta sia on demand: sulla piattaforma, dal 10 ottobre, è disponibile in anteprima il primo episodio. La programmazione prevede la conclusione di Figlia della Cenere lunedì 2 novembre, con gli episodi 7 e 8.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI