Questa sera, lunedì 12 ottobre 2026, va in onda alle 22 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto in prima serata da Ilary Blasi. In studio con lei ci sono le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, mentre il televoto tiene in bilico Andreas Muller, Moreno Morello e Jonathan Kashanian.

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Il televoto: chi rischia tra Andreas, Moreno e Jonathan

Nel corso della diretta si conoscerà l’esito del televoto che coinvolge i tre concorrenti: chi raccoglie meno voti diventa il primo nome candidato all’eliminazione nella puntata della prossima settimana. Secondo i sondaggi online, Andreas Muller è il più sostenuto con il 53,33% delle preferenze, davanti a Moreno Morello al 33,33%. In fondo alla classifica resta Jonathan Kashanian, fermo al 13,33%, che rischia così di tornare al televoto.

Scontri e dinamiche nella casa

Il confronto più acceso della settimana è quello tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian, che ha provocato una spaccatura all’interno della Casa: Marina La Rosa e Guendalina Tavassi sostengono l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, mentre i concorrenti più giovani hanno scelto di restare compatti accanto all’ex vincitore del Grande Fratello. Su questo sfondo cresce la distanza tra il gruppo dei veterani e quello dei ragazzi. Valeria Marini ha raccontato di temere che i più giovani facciano blocco e sfruttino l’unione come strategia in vista delle nomination.

Sul fronte sentimentale, Piera ha avuto un chiarimento con il fidanzato Gianmarco e i due si sono salutati tra le lacrime. Roncaccia, intanto, ha ammesso con Megan e Jonathan che per lui stare lontano dalla ragazza è diventato difficile. Per la 23enne è in arrivo anche una sorpresa: potrà riabbracciare la madre.

Le prove, il rientro di Giancarlo Danto e la diretta

La puntata riserva spazio anche alle esibizioni in studio. Carmen Di Pietro guiderà una squadra composta da Marina La Rosa, Valeria Marini, Andreas Muller e Giacomo Gallani in una prova di ballo liscio. Tra le protagoniste c’è la stessa Valeria Marini, regina indiscussa di questa edizione, attesa da una nuova esibizione. Si torna poi sul caso di Giancarlo Danto, risultato il meno votato nell’ottava puntata: dopo aver lasciato la Casa, è rientrato grazie al biglietto di ritorno.

Per chi vuole seguire la diretta, l’appuntamento è su Canale 5, con lo streaming disponibile anche su Infinity. Il programma conserva il doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì, mentre la diretta dalla Casa resta attiva 24 ore su 24, con finestre quotidiane su Canale 5, Italia 1, La5 e Mediaset Extra, oltre che sul sito ufficiale del programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI