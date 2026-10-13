Stephanie Nur, che in Lioness interpreta Aaliyah, ha trovato la sua prossima casa: sarà un volto fisso del cast di Beat the Reaper, la nuova dramedy Apple TV+. La notizia arriva mentre Paramount+ non ha ancora sciolto il nodo sul rinnovo dello spy thriller di Taylor Sheridan, e il quadro sul futuro del personaggio si fa più complicato.

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Il ruolo da series regular in Beat the Reaper

Nur entra nel progetto come series regular, al fianco di Will Poulter, J.K. Simmons, Damon Herriman, Artoun Nazareth e Molly Price. A firmare l’adattamento del romanzo omonimo di Josh Bazell è Sam Catlin, già al lavoro su Sugar e Breaking Bad, che ricopre il doppio ruolo di showrunner e produttore esecutivo.

Al centro della storia c’è il dottor Peter Brown, interpretato da Poulter: un tirocinante nel “peggior ospedale di Boston” che, dopo essere stato riconosciuto da un paziente per il suo passato pericoloso, ha otto ore per “battere la morte”, sfuggendo al governo, ai sicari e ai colleghi chirurghi. Simmons, premio Oscar nel 2015 come miglior attore non protagonista, veste i panni del dottor Friendly, chirurgo nello stesso ospedale di Brown. La regia del primo episodio è affidata a Tim Van Patten, anche tra i produttori esecutivi, mentre Apple TV+ non ha ancora indicato una data di debutto.

Che cosa cambia per Aaliyah

Il nuovo impegno pesa sui tempi. I protagonisti di Lioness erano legati a contratti triennali, esauriti con la conclusione della terza stagione: Paramount+ non li ha rinnovati e non ha annunciato una quarta stagione, lasciando gli attori liberi di valutare altre opportunità. Se Nur sarà occupata su un altro set, la sua presenza nella serie potrebbe limitarsi a poche apparizioni, come già successo nella terza stagione, ma senza alcuna certezza.

Il personaggio ha comunque un peso difficile da ridimensionare. Aaliyah è la figlia di Asmar Ali Amrohi, il finanziere miliardario del terrorismo la cui organizzazione venne smantellata dal programma Lioness della CIA nella prima stagione, quando Joe (Zoe Saldaña) reclutò la marine Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira) per infiltrarsi nella sua cerchia. Tra Cruz e la figlia del bersaglio nacque un legame sentimentale, e proprio quel tradimento ha segnato Aaliyah: dopo l’assenza nella seconda stagione è tornata indurita, decisa a vendicarsi, e ha già inflitto danni considerevoli al programma. Il finale lascia intendere che sia solo l’inizio, e c’è chi ipotizza per lei il ruolo di cattiva principale in una possibile quarta stagione, magari con un ricongiungimento con Cruz.

Il rinnovo non è ancora ufficiale

In una sessione di domande e risposte pubblicata il 23 settembre, la piattaforma ha chiarito la propria posizione:

“Non c’è ancora un rinnovo ufficiale per Lioness Stagione 4.”

Non è necessariamente un cattivo presagio: la terza stagione venne annunciata soltanto nell’ottobre 2025, quasi un anno dopo la fine della seconda. Dietro le quinte i segnali raccontano altro. Lo sceneggiatore Michael Idov ha spiegato di aver già preso parte alla writers’ room della quarta stagione, nonostante l’annuncio pubblico non sia arrivato. Jill Wagner, membro del cast e produttrice, in un’intervista di agosto 2026 si è mostrata sicura:

“Avremo una Stagione 4. La avremo. Quando le persone vedranno quello che [Taylor Sheridan] ha scritto per il finale, otterremo una Stagione 4. O vi pago 100 dollari.”

Anche Nicole Kidman ha incoraggiato i fan a farsi sentire e a chiedere a gran voce un’altra stagione, mentre Zoe Saldaña ha sottolineato che il cliffhanger merita delle risposte e che sarebbe felice di tornare a lavorare con un cast con cui ha instaurato un legame forte.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI